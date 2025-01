Marcelo Polino se hartó y expuso a Wanda Nara y L-Gante con una polémica hot

“Somos compañeros de piso, este es el hotel de las estrellas, estamos todos acá”, señaló y expuso un detalle que lo dejó con los ojos abiertos toda la noche.

Marcelo Polino no señaló de forma directa a Wanda y L-Gante, pero advirtió que escuchó "ruidos sexuales". "Hay mucho ruido en el piso. No puedo culpar a nadie ni felicitar a nadie, porque no sé quiénes sean, pero se escuchan ruidos sexuales, risas, gente que habla... es la mansión del amor“, acotó.

En la nota con Desayuno Americano, el periodista también opinión sobre el escándalo entre la mediática y su ex, Mauro Icardi, y fue contundente. "Deberían pensar más en los chicos. Hay que cuidarlos más", sentenció.

Wanda Nara no para de sorprender a todos con sus movimientos. En las últimas horas, la mediática viajó a Villa Carlos Paz para estar cerca de L-Gante.

En Intrusos (América TV) mostraron a la empresaria junto al cantante en las sierras. El referente de la cumbia 420 se trasladó a Córdoba para avanzar con un importante proyecto musical y ella lo acompañó.

"Llegaron en un vuelo privado. El motivo de la visita de L-Gante es grabar un tema con el grupo La K'onga. La sorpresa para todos fue la presencia de Wanda", señaló el periodista Pablo Layus. Los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer.

Después de mostrar las imágenes de la cobertura en Villa Carlos Paz, L-Gante habló con Intrusos y confirmó que están nuevamente en pareja.

"¿Están reconciliados?", le preguntó Guido Zaffora. "Sí, está todo en orden", manifestó el referente de la cumbia 420. "¡Están juntos! ¿Nunca se pelearon?", retrucó el periodista. "No fue una pelea. Nos distanciamos un par de días. Hice la mía y acá estamos... todo bien", detalló el artista.

"¿Y Dakota?", quiso saber Karina Iavícoli. "No, con Dakota no hice nada. Por eso, habrá quedado enojada. Salió a hablar cosas raras", precisó Elían tras las duras acusaciones de parte de la morocha.

Al finalizar, L-Gante remarcó que está viviendo a pleno su historia de amor con Wanda. "Está totalmente enamorada de mí", lanzó, con mucha seguridad.