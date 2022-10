Marcelo Tinelli deja El Trece: los motivos y cuál será su futuro televisivo 

Si bien no aclaró qué piensa hacer Marcelo Tinelli el año próximo, anticipó cómo será el cierre 2022: "Graba todo en noviembre y se va al Mundial".

De esta manera, se confirmó una de las bombas televisivas del año. Recordemos que el vínculo entre El Trece y Marcelo comenzó en 2006 cuando el conductor dejó Canal 9.

En los últimos dos años, se dijo que la emisora ya no estaba conforme por el rendimiento de los programas, el rating es el más bajo que hizo Marcelo en toda su historia y su ciclo ya no llega a los 10 puntos.

Este año, con el nuevo formato de canto, se creyó que las cosas podían cambiar pero no fue así. Y tras 17 años de trabajo en común, Marcelo Tinelli dejará de ser figura del Trece. Algunos ya especulan con que podría volver a Telefe y otros que piensa en tomarse un año sabático, al menos estando al frente de la pantalla.

El llanto de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Tras la gran noche de Giuli Ramos quien logró el récord de puntaje en la segunda edición de Canta Conmigo Ahora, otro momento de suma emoción se vio con la presentación de Gaspar Gigena, el joven de 18 años que emocionó a su padre, a Marcelo Tinelli y todo el jurado.

El joven oriundo de San Luis cantó el tema Universo paralelo y logró poner de pie a los 100 jurados: “Uy, qué fuerte, muchas gracias, muchas gracias. Vine con mi ídolo número uno, mi papá”, alcanzó a decir entre lágrimas.

“Te felicito viejo, tenés un hijo maravilloso”, le dijo el conductor al hombre. “No sé si vos lo metiste en el mundo del canto, pero es increíble lo que hace”, agregó.

“Sí, yo también canto, hoy compartimos escenario juntos y realmente es una cosa de locos. Yo todavía no veo esa luz ahí atrás, sé que lo hace muy bien pero todo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo y me duele que yo no lo pueda ver, pero sé que es un gran artista”, señaló el padre del joven.

“Eso que todos ven hoy lo vi. Hoy me emocionaste hijo con toda el alma. No lo veía, gracias, gracias”, cerró entre lágrimas y se fundieron en un abrazo eterno.