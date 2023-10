Marcelo Tinelli fue contundente al hablar de la renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023: "Me desagradó lo que hizo"

"Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente. Esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó Marcelo Tinelli.

Según comentó Ángel de Brito minutos antes de la emisión del Bailando en LAM, América Tv, el animador se enojó por la renuncia de la modelo al streaming del certamen de baile y lo expuso en la grabación del ciclo.

El conductor de LAM y jurado del Bailando contó cómo le cayó a Tinelli la abrupta salida de la modelo. “Me desagradó lo que hizo Zaira”, fueron las palabras que dijo el presentador, según contó el periodista.

“‘Ya que todos hablan y hacen las cosas públicas, y las hacen por Twitter, yo nunca contesto nada, dice, pero esto me desagradó”, reveló Ángel de Brito que dijo Marcelo en la grabación del programa.

Y sobre el programa que ya fue grabado, Ángel contó qué dijo Marcelo sobre la renuncia de Zaira: “Él lo explica. ‘Tenemos una relación de años, trabajó acá mucho tiempo, la quiero. Son amigas las dos (por Wanda). Que ni siquiera me haya llamado o haya llamado a la producción...’".

"Si lo hace público, viene público también’”, observó el jurado. “Marcelo dice en el discurso: ‘Acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió'. Ahí se dio cuenta y dijo ‘bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió', y retrocedió. Estaba en furia”, añadió de Brito.

A lo que Marcela Feudale, al conocer al conductor de tantos años de trabajo, aportó: “Si hay algo que tiene Marcelo es que es un tipo que si vos le escribís, te contesta. Por eso se calienta, porque evidentemente él esperó que en algún momento ella le escribiera en vez de tuitearlo”.

marcelo tinelli bailando 1.jpg

El comunicado de Zaira Nara donde explica las razones de su renuncia al streaming del Bailando 2023

Zaira Nara compartió un comunicado el jueves por la tarde y explicó las razones de su drástica decisión sobre su salida del certamen como integrante de la transmisión en vivo.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando", comenzó su comunicado del jueves Zaira Nara.

Y remarcó: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

"Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", expresó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró con dolor: "Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa". Cabe recordar que hace unos días Zaira reemplazó a Pampita momentáneamente como jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.