Fuerte cruce entre Oscar Mediavilla y Brian Lanzelotta en Canta Conmigo Ahora: "Comentario fuera de lugar"

“Sos una bella chica y joven, y eligiendo un buen repertorio podrías estar haciendo otras cosas que no son las habituales, pero va a haber una corriente pronto en la que van a volver las grandes cantantes a los escenarios”, le dijo Oscar Mediavilla en su devolución.

Y argumentó: “Es muy importante porque vivimos en un lugar en el que se habla en español y creo que es muy difíil que un artista tenga éxito cantando en un idioma que no es el nuestro. Y cantando en español podés generar empatía con el público que te escucha y te va a amar”.

A lo que Brian Lanzelotta intercedió en desacuerdo: “Me parece que estamos en un país en el que podemos elegir los que se nos canta para cantar, y no porque hablemos en español tenemos que cantar en español. Y yo amo cantar en español”.

“Es un comentario como que está fuera de lugar. Estamos hablando de música, no de ‘la gente puede’, (…) Parece una clase de educación democrática de cuando era chiquito”, le retrucó Mediavilla.

“Vivimos en un país en el que se habla castellano, ¿entonces porque hablas castellano tenés que cantar en castellano?”, le preguntó Brian al productor musical.

“¿Pero vos qué sabés qué gente quiere ella que la consuma?”, comentó picante Brian. “Bueno, no tengo ganas de discutir”, cerró el tema Oscar Mediavilla.

Paloma Angione durísima con Mariano Rodríguez en Canta Conmigo Ahora

En Canta Conmigo Ahora, se vio un tenso momento al aire entre Paloma Angione, que fue jurado del certamen, y el camionero de Lanús, Mariano Rodríguez.

Todo surgió cuando Marcelo Tinelli le pidió a la ex participante, ahora en el jurado, que diera su devolución de por qué no lo había votado a Rodríguez, y ahí fue muy dura con su compañero.

“Paloma, ¿por qué no lo votaste?”, le preguntó el conductor. “La verdad que muy lindo lo que hizo, me gustó, respeto a los compañeros pero hoy también voto lo humano. Lo humano, de la persona”, lanzó durísima.

“Perdón, estás votando lo humano, no lo votaste. ¿Es un mal tipo, humanamente es un turro?”, indagó Marcelo Tinelli, sorprendido tanto como el participante. “No, hay actitudes, hay actitudes. Pero todo bien igual, fue hermoso lo que hizo”, cerró Paloma Angione.

Y sobre el final, tras ese tenso momento, Mariano Rodríguez se refirió a las fuertes palabras de su ex compañera: “No quiero hacer ningún comentario, porque no me interesa meterme en el tema de nadie. Pero quedé con un golpe bajo, sin respiración”, comenzó.

Y cerró: “La verdad que agradezco enormemente haber pasado, pero recibí una trompada cuando menos me lo esperaba. No soy ni mala leche ni nada y quedé mal y nada, solamente eso”.