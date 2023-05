Marcelo Tinelli habló de la posible participación de la mamá de Messi en el Bailando 2023: "Lo que nadie conoce de ella es que..."

Entre los participantes convocados están Coki Ramírez, Tomás Holder, Flor Vigna y Luciano El Tirri, pero la lista definitiva recién se conocería en los días previos al debut pautado para principios de julio. También está la idea de tener a Celia, la mamá de Messi, en el jurado del Bailando 2023.

"Falta poco, queremos salir lo antes posible durante el mes de julio. Estamos preparando todo, toda la escenografía, cerrando los participantes, armando un poquito lo que será la apertura que va a estar muy buena ya que será como esas aperturas clásicas que ha tenido el Bailando siempre. Estamos con muchas ganas y expectativas", comendó diciendo Marcelo a este portal, tras grabar las promos para su ciclo.

"Son muchos meses que no hacía tele, yo me fui a Qatar fines de octubre y desde ahí los programas habían quedado grabados. A mí me pasa algo que cuando dejo de hacer tele durante mucho tiempo siempre digo 'no me voy acordar, qué voy hacer, el tono, lo que diga'... Y siento que la tele es como cuando andas en bici, aunque no andes durante ocho meses o durante un año, te pasa algo como unas cositas en el pecho de cómo saldrá esto, y después te sale. Me produce una adrenalina el volver a la tele, estoy muy sensibilizado con el hecho de trabajar por primera vez en América, canal en el que nunca estuve y tengo muchos amigos como desde los directivos hasta los laburantes", destacó.

Sobre el casting que están haciendo para el Bailando, comentó: "Han mandado un montón de videos, tenemos que hacer una selección. Creo que está bueno darle una oportunidad a gente que quiera participar. Tengan paciencia porque no podemos ver todo de golpe, pero me encanta que la gente esté enganchada con respecto al Bailando. Para nosotros el Bialando clásico y tradicional terminó en 2019, porque el del 2021 fue un Bailando que lo tuvimos en pandemia y había que estar con barbijos y no más de 20 personas en el piso. Para mí el Bailando tiene que tener tribuna, gente a los costados y se tiene que crear un clima como de cancha de los que vienen para alentar a los participantes. En el último año no lo tuvimos y yo lo cuento hasta el 2019. Es un programa de casi cuatro años que no está al aire así y estamos preparando para que esté ahora con su escencia".

En ese sentido, Marcelo dejó en claro que su intención es volver a lo grande y rodeado de importantes figuras como Moria Casán, la primera estrella en confirmarse para el jurado: "Moria para mí es una de las más grosas de la Argentina, siempre lo digo. Y cuando uno no la ha tenido yo siento que son de esas personas que se siente que faltan. Yo la admiro profundamente y me encanta que vuelva al certamen".

Al ser consultado sobre si estará finalmente la mamá de Messi, dijo: "Estamos hablando con Celia. Por ahí no sé si podrá venir todos los días, pero ojalá pueda. Lo que nadie conoce de ella, yo la adoro y la amo, es que sabe mucho de tele, del ambiente del espectáculo. Conoce mucho y está informada. Me parece que eso estaba bueno... Aunque no venga todos los días, por ahí alguna vez como quinto jurado estará bueno".

Luego, sobre el regreso de Coki Ramírez, señaló: "Yo tengo la mejor con ella. Me parece una artista del carajo, veía que le fue muy bien en la temporada de Carlos Paz, es una cantante espectacular y nos divertíamos mucho. Yo recuerdo momentos de cosas que me decía al oído y todo ese juego. Me encanta que esté confirmada y vuelva".

Marcelo Tinelli habló de su vida sentimental y del posible regreso de Mirtha Legrand

Por otro lado, el conductor más importante de la televisión argentina desde 1990 se sinceró al hablar de su vida sentimental, en esta nueva etapa al estar soltero: "Yo estoy muy bien soltero, tranquilo. Estuve muchos años en pareja, y por ahí estar difrutando de otras cosas que no por imposición de mis parejas enteriores, uno pierde ciertas cosas que cuando las recuperás decís 'que bueno poder estar solo un día, salir con tus amigos, hacer otras cosas, un viaje o encontrarte más con tus hijos. Uno se va limitando a autilimitando también cuando estás en pareja. Esta bueno en este momento estar soltero y empezar el programa así, después veremos. Yo soy una persona que disfruto mucho estar en pareja, pero también disfruto la soltería".

Y por último, sobre el posible desembarco de Mirtha Legrand a la pantalla de América, Tinelli comentó: "Estamos hablando y me encantaría tener a Mirtha, sería un lujo tenerla en la pantalla de América. Tanto Mirtha como Juanita, Juanita hizo muy bien los programas los domingos. Y tenerla a Mirtha nuevamente en el canal sería un broche de oro para el canal".