Marcelo Tinelli le puso los puntos a Bebe Contepomi en Canta Conmigo Ahora

Sin embargo, el conductor interrumpió al notar que ella estaba discutiendo con Bebe Contepomi, quien estaba sentando a su lado.

Al ver esto, el animador explotó: “Basta de hablar, usted está hablando hoy. Le estoy hablando a Nati y usted le está hablando. Es un discutidor serial".

“Habría que hacer un segmento que se llame Polémica en el Canta Conmigo Ahora y usted está en todas”, fundamentó Marcelo Tinelli sobre la actitud del periodista.

“No, no, tengo una excelente relación con todos... En realidad, ella me estaba retando a mi. ‘¿Ves que no te parás vos tampoco?’, me dijo. Y le di mi opinión, que no me la preguntaste, así que no la digo”, se defendió Bebe Contepomi.

Y luego, Nati Cociuffo dio su devolución: “Yo le dije que a veces nos paramos cuando los cantantes hacen manifestaciones de las voces muy grandes. Y Brian fue tan lindo, tan delicado, tan preciso, y Bebe me dijo: ‘Te paraste cuando hizo ese falsete ahí'. Y no, yo lo voté porque me pareció delicado, hermoso su timbre, precioso, un chiche, una cajita de música”.

Giuli Ramos cautivó al jurado con su voz y logró el récord de puntaje en Canta Conmigo Ahora

La participante Giuli Ramos puso de pie a los cien jurados en Canta Conmigo Ahora y logró el primer puntaje perfecto de la segunda edición del certamen.

La participante conmovió al jurado con su interpretación de una canción de The Beatles, con mucha fuerza en la voz, y se ganó el primer puntaje perfecto en lo que va de la segunda temporada del ciclo.

“Gracias, gracias, porque la peleamos tanto en esto que es el arte, todos lo saben, y estar acá es un sueño cumplido”, agradeció la participante entre lágrimas.

Y agregó: “Y poder llegar a mi casa y decirle a mis hijas que canté en este escenario es algo que no lo puedo pagar con nada, así que gracias".

“Yo la miré a mi amiga, ahí atrás, que es la que siempre me mira y me da fuerzas, ella me ayuda y me guía y confía a veces más en mí de que lo que yo creo en mí misma”, finalizó la rosarina a pura emoción.

El jurado se paró por completo en su atril y a puro aplausos fue unánime el apoyo a Giuli Ramos para lograr el primer puntaje perfecto de la segunda edición del certamen.