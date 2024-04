Marcelo Tinelli mostró el significativo regalo que le hicieron sus hijos en su último cumpleaños

image.png

En un posteo en su cuenta de Instagram, Marcelo Tinelli mostró el obsequio tan especial. "Este es el regalo de mis hijos para mi último cumple. Lo llevo tatuado en mi pecho. Los amo", expresó.

En los estrictamente profesional, el conductor viene de grabar una temporada de LOL: el que se ríe, pierde para la plataforma Amazon Prime. Esta año también se espera el inminente estreno del reality Los Tinelli, con imágenes únicas de la vida del reconocido presentador.

El mensaje de apoyo de Juanita Tinelli a su papá Marcelo tras el escándalo con Tini Stoessel

La hija más chica de Marcelo Tinelli, Juanita, comenzó el año pasado su carrera en el mundo del modelaje y la está rompiendo. La joven de 21 años usó en las últimas horas sus redes sociales para apoyar a su papá tras las críticas de Tini Stoessel.

“Amo verte en todos lados siendo la cara de la campaña. Mi vida, te amo”, escribió el conductor del Bailando en una foto de una publicidad que protagoniza Juanita.

Inmediatamente, la hija de Paula Robles replicó la historia que compartió su papá en Instagram y expresó: “Siendo incondicional desde el día uno. Te aseguro que esto recién empieza, papá. Te amo”.

Tinelli habló el último lunes en LAM (América TV) sobre la canción que lanzó Tini, en la que lo trata de traidor por haber echado a su padre, Alejandro Stoessel, de la vieja productora Ideas del Sur, y opinó: "Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso a mí".