La drástica decisión que tomaron Juanita y Francisco Tinelli sobre su espiritualidad

Y agregó: “Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, detalló Bertero.

Juanita Tinelli blanqueó su nuevo romance con una particular foto

En las últimas horas Juanita Tinelli decidió dejar de ocultarse y compartió una imagen en sus redes sociales donde se la puede ver a los besos con su actual novio.

Si bien hace un tiempo se sabe que la joven modelo está en pareja nuevamente, hasta el momento la hija de Marcelo había tomado la decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a la relación.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores cuando compartió en sus historias una captura de la sección de sus fotos etiquetadas. Allí, en la primera imagen, de la podía a ver ella dándose un tierno beso con el joven en cuestión.

De todas formas, aunque Juanita haya dado este importante paso en la relación, aún no se conoce la identidad de el chico ni tampoco hace cuanto están saliendo.