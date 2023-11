Marcelo Tinelli reveló los secretos de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

El conductor dio contó que su hija se casará con el músico el próximo año. “Se casa mi hija, se casa mi primera hija, están todos invitados, ya lo voy a hacer formal”, sorprendió Marcelo.

Y dio más detalles de dónde y cuándo será la gran boda: “Mi hija se casa en Uruguay, en marzo. Se va a casar en la casa nuestra en Uruguay, los primeros días de marzo”.

"Me he enterado que no sólo el juez de paz te puede casar sino que el alcalde de la ciudad también está habilitado si uno lo pide. Eso me dijeron", contó con sorpresa el animador.

cande-tinelli-y-coti-sorokin.jpg

Marcelo Tinelli habló de la gran boda de su hija Cande y Coti Sorokin: "Se me pianta un lagrimón"

Recientemente se conoció la noticia de que Coti Sorokin y Cande Tinelli decidieron dar el sí y se casarán el año que viene. Ahora, el conductor del Bailando 2023, América Tv, Marcelo Tinelli, opinó sobre la boda de su hija y el músico.

En un mano a mano con Ángel de Brito, Tinelli afirmó que está "muy feliz y emocionado" por el casamiento de su hija y dio detalles de cómo se enteró.

"El otro día lo contó, nos invitó a comer a La Fernetería y no se escuchaba nada, le digo: ‘vámonos', porque nos tapaba la música y toda la gente bailaba. Y ellos estaban anunciando un casamiento, y para mí es algo muy emotivo. Entonces cuando fueron a casa, brindamos y nos abrazamos”, reveló Marcelo en LAM, América TV.

Más adelante, contó cómo será la gran fiesta de su primera hija que se casa. “Lo que sí, se van a casar por civil acá y quieren hacer la fiesta en Punta del Este y no hay ningún problema. Pero sí me gustaría que la fiesta fuera en serio porque para mí es un momento muy emotivo”, confesó.

Y admitió: "Cuando Cande me dijo el otro día que le gustaría que el ‘cura trucho’ sea El Tirri, porque ella tiene un humor medio bizarro, medio humor negro, no me gustó. Porque si yo voy a estar ahí viendo a mi hija casándose, a mí se me va a piantar un lagrimón y quiero que sea una ceremonia que me emocione a mí y a todos”.