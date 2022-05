Cómo está hoy Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli posteo en familia.jpg La reunión familiar de Marcelo Tinelli con sus 5 hijos y sus yernos, tras confirmarse su separación de Guillermina Valdés.

"Lo importante es la familia. Parecemos los Benvenutto o más de mi época, Los Campanelli. Hermoso encuentro con mis 5 hijos y mis dos yernos. Gracias por la invitación Cande y Coti. Felices junto a Lolo, Mica, Licha (López), Francisco y Juana. Los amooo", fue el mensaje que Marcelo Tinelli hizo público, a pesar de ser un momento más que íntimo.

En tanto, por estas horas complicadas a nivel personal el cabezón encuentra el apoyo de los suyos, mientras pone toda su energía en el trabajo dado que ya comenzó a poner su productora en marcha para lo que será su regreso a la televisión, de la mano de Canta Conmigo Ahora, la versión local del formato All Together Now que debería estar saliendo al aire en la pantalla de El Trece después de mediados de año en una breve temporada en relación a sus acostumbrados ciclos de 8 o 9 meses anuales.

historias tinelli.jpg Por estas horas, Marcelo Tinelli concentra toda su energía en sus hijos y en el trabajo.

La dupla que Marcelo Tinelli quiere sí o sí para su nuevo programa

En medio de la separación con Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli está enfocado en su trabajo y avanza con su regreso a la televisión. Para mediados de año, el conductor estará al aire en El Trece con un formato renovado.

El número uno de la Flia estará al frente de Canta Conmigo Ahora, una versión local de All Together Now, un certamen de talentos de éxito internacional, que se destaca por un jurado integrado por 100 personas.

Para ese jurado, Marcelo desea tener a una pareja de famosos: nada más ni nada menos que a su hija, Cande Tinelli, y a su pareja, el cantante Coti Sorokin.