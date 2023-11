María Becerra reveló que un reconocido artista pidió que la saquen de un festival

“Sí y me lo han hecho un montón de veces”, admitió Becerra y adelantó: “Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. ¡Le voy a tirar ‘beef’ a lo loco!”.

¿Cómo se llama?, le preguntó Migue. “No lo puedo decir, pero la canción va a ser su primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data”, cerró.

María Becerra generó preocupación entre sus seguidores durante un show: su palabra

María Becerra está pasando por un momento artístico soñado después de agotar la venta de entradas para su show histórico en el estadio de River Plate para marzo de 2024.

Lo cierto es que hace unos días la artista generó preocupación en sus fanáticos quienes detectaron que en un concierto en Salta no estaba del todo bien de salud.

La popular cantante se presentó ante miles de fanáticos en el Estadio Padre Ernesto Martearena de esa provincia y en las redes los asistentes al espectáculo comenzaron a comentar que no la notaban del todo bien a María.

Una usuaria de Twitter le preguntó directamente a la cantante: "¿Estás bien de ánimos, bebé? Te notamos un poco decaída en el show, anoche. Te amo y te extraño mucho, te mando un abracito en el caso de que lo necesites".

A lo que María Becerra, con su habitual humildad, se tomó unos instantes, agradeció la preocupación y contó qué le pasó ese día por lo que no se sentía del todo bien.

"Ay dios, cómo me conocen. Sí, ¿Cómo te diste cuenta?", confesó la cantante junto a los emojis de llanto y emoción. Y luego explicó lo que le sucedió puntualmente durante esa noche.

"Estuve con mucho dolor de cabeza todo el show, hasta abrir bien los ojos me costaba. No sé qué fue lo que me pasó, fue como una migraña... Pero hoy ya me levanté re bien. Igual lo di todo como siempre", comentó el fin de semana.