María Becerra y J Rei se volvieron a mostrar juntos tras el escándalo con la influencer

Después llegó el pedido de disculpas de la influencer por grabar y publicar la conversación privada que tuvo con la popular artista: "Quiero pedirle disculpas a María Becerra por haber expuesto nuestra conversación privada de una forma descarada, nunca fue mi intención que se viralizara de esta manera y mucho menos haberla hecho sentir insegura", indicó la influencer Jazpincita en sus historias de Instagram.

Y reconoció: "Obvio que me tomo lo mediático con gracia como tendrían que hacer la mayoría, pero no está bueno la cantidad de mensajes violentos por parte de las mismas mujeres que se dicen feministas. Pido perdón si se sintieron ofendidas o atacadas, nunca fue la intención, Jazpincita es un personaje, yo no soy así ni por cerca".

Ahora fue el turno de la reaparición pública juntos y enamorados de María Becerra y J Rei tras el escándalo. "Mi amor", expresó ella en una foto con su novio al aire libre en sus historias de Instagram. Y él respondió con emojis de corazones y la frase: "Te amo con el corazón mamita".

María Becerra estrenó nuevo tema y el director de Seguridad Vial hizo una dura crítica

En las últimas horas, la cantante María Becerra estrenó su nuevo single Automático con un polémico video que no tardó en generar repercusiones de todo tipo.

El clip, que tiene como telón de fondo un taller mecánico en el que preparan autos para salir a las pistas callejeras, la letra habla de la adrenalina que genera la velocidad extrema.

"Ponlo en automático, sé mi fanático, cómo se siente si rebotan los neumático', a 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisa'", comienza entonando María Becerra, para luego continuar susurrando entre urbana y sensual:"Y como el Daddy-Daddy, vamo' a meterle gasolina, este Ferrari-ari sabe' que e' made in Argentina, que no cunda el panic, que esta noche no se termina, y si es necesari, lo estacionamo' en la banquina".

Fue así que no pasaron más que un par de horas para que desde Twitter el director ejecutivo de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, saliese a expresarse sobre la temática y el peligro que conlleva la alta velocidad de la que se regodea María Becerra en 'Automático'.

"Esta canción de @MariaBecerra22 cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio", señaló Martínez Carignano desde la red social del pajarito, con un claro dejo de preocupación. Claro que frente a su posteo las reacciones no tardaron en multiplicarse, con opiniones a favor y en contra por igual.