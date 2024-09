María Eugenia Ritó arremetió con todo contra Matilda Blanco: "Ridícula, lo que haces es bullying"

"¿Perdón? ¿@matildablanco Hablando de carrera y moda? Te enseño de carrera y moda al mismo tiempo. Viajaste la media parte y tenés el mínimo vestidor de lo que yo tengo? No tenés un sólo zapato que te haga par, ridícula. Deja de opinar de la gente, lo que haces es bullying", lanzó furiosa Ritó.

Y continuó: “Nunca en tu vida hablaron tanto de vos como ahora, que solo te nombran por criticar. Si no, por fuera de Ángel, no existís ni estás ahí. Lavate la boca antes de hablar de Benito Fernández, ridícula".

"Te invito a mis 2 pisos a conocer mi vestidor @matildablanco", la desafió la rubia. "¿Criticaste a @BalliMarixa y ahora le chupas el culo? ¿Cuando @AngeldebritoOk la autoriza a conducir? No llegas a nada. Ni vos te respetas. Pregunta; será por eso? #LAM", siguió Ritó enfurecida con la crítica de moda.

"¿Tuviste que salir con #MatíasAlé para que la gente sepa quién sos? Lo tuyo no es moda; es bullying. Te juzga el de arriba, no la gente, siempre con mala vibra, se percibe @matildablanco", remarcó la ex vedette.

"Ahora, los portales redactan por lo que digo, ¿Quién sos? Dame tu DNI @matildablanco", concluyó filosísima María Eugenia Ritó contra Matilda Blanco.

El tremendo comentario de Matilda Blanco sobre el look de Alejandra Maglietti en los premios Martín Fierro 2024

Este lunes en LAM, América Tv, analizaron en vivo la previa, y sobre todo el look de los famosos, minutos antes de que comenzase la gala de los Premios Martín Fierro 2024. Y Matilda Blanco tuvo un pícaro comentario para con el outift de Alejandra Maglietti.

Así, con Pepe Ochoa en la entrada del Hotel Hilton desde el móvil mostrando la llegada de las figuras, pudo verse el ingreso de la integrante de Bendita, El Nueve, donde con su sensual y elegante look deslumbró a la angelita especialista en moda.

Lo cierto es que Matilda halagó generosamente a la modelo y abogada chaqueña, aunque con una picante chicana incluida.

"¡Qué regia, che!... Es la primera vez que la vimos vestida. Muy bien Maglietti. ¿Qué pasó? ¡Me encanta! Esto muy contenta. Está divina", disparó la angelita con fina ironía halagando el vestido blanco seleccionado por Maglietti para esta ocasión, dejando entrever que habitualmente suele elegir opciones mucho más descubiertas dejando poco y nada para la imaginación.