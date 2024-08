María Eugenia Ritó aclaró cómo fue el choque con su auto y si se negó al test de alcoholemia

Y continuó: "En los videos se ve a Ritó con el auto chocado. No chocó otro auto, hizo una maniobra y chocó un contenedor. La policía le pedía los documentos, hacer un test de alcoholemia y se negó a todo".

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, María Eugenia Ritó aclaró que nunca se negó a realizarse el test de alcoholemia tras el choque ante la presencia del personal policial y que su auto se encuentra en la puerta de su casa y no fue retenido, como suele ocurrir en esos casos.

"Estoy en mi casa y tengo el auto en calle. Si hubiera pasado que me negué a hacer el test de alcoholemia o algo, la policía te retiene el auto", explicó la actriz.

Y agregó sobre lo sucedido: "Choqué con esa bola de hierro que está en Microcentro el pasado viernes a las 22.30, no fue a ninguna hora rara. No pasó nada, está todo bien".

En cuanto a su ataque de nervios tras el impacto, Ritó justificó: "Grité por el choque del auto claramente, es más que lógico. La gente no se informa en vez de venir a la fuente".

El descargo de María Eugenia Ritó en las redes tras la noticia del choque

Desde su cuenta en X, la actriz María Eugenia Ritó enfrentó el rumor que se habría negado a realizarse el test de alcoholemia tras el choque con su auto en el Microcentro porteño.

"Gente! No deduzcan cosas si no saben. Yo, @everzelaya1 y el auto estamos perfectos en casa gracias a Dios. ¿No ven en mis historias de IG que estamos bien? Igual gracias por preocuparse. Besitos", precisó.

"Dejen de poner títulos que no son, si fuese un problema; no tendría mi auto conmigo y alcoholemia me hubiera retenido con un acta, qué más puedo explicar? Ocúpense de otras cosas más importantes de lo que pasa en el país. Yo y Ever divinas en casa. Gracias", cerró tajante.