María Eugenia Ritó durísima contra Flor Vigna: "Hizo lo que tuvo que hacer con..."

Y siguió: "Estuvo mal en meterse con Noelia Marzol, que es una señora, todos tenemos cosas en el pasado, más aún que fue con los niños y el marido ahí, una falta de respeto".

"Con el tema de disco hace rato no la pega, no es Lali, no es Tini", lanzó sin vueltas Ritó enfurecida con Vigna.

Y cerró muy picante: "Es artista pero de la noche a la mañana, hizo Combate y de repente la pusieron a protagonizar, no sé... Hizo lo que tuvo que hacer con la correcta persona, a ver si me explico, tuvo suerte"

Tras la dura pelea con Noelia Marzol, Flor Vigna rompió en llanto y le pidió perdón: el video

El picante cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol comenzó con el lanzamiento de Picaflor, la nueva canción de la novia de Luciano Castro junto a El Villano y Gusty DJ.

La cantante estaba en el jurado del Bailando 2023 y le tocó juzgar al equipo que abandonó hace unas semanas, Damasia Ochoa, Jonathan Lazarte, y a Noelia Marzol, la bailarina que la reemplazó. Vigna comprometió a Noelia y le dijo: “Nosotras compartimos un picaflor”.

Noelia no entendió de quién hablaba Flor y quedó muy molesta, teniendo en cuenta que ese día estaban su marido y sus hijos. La pelea entre ambas continúo en los pasillos del reality que conduce Marcelo Tinelli por América, y más tarde, ambas demostraron su descontento en varios programas de televisión.

Lo cierto es que a partir de estos dichos, Vigna quedó mal parada, ya que atacó a Noelia sin sentido y luego no fundamentó. Y este viernes, tras el escándalo que se desató, Flor se grabó arrepentida y rompió en llantovía historias de Instagram.

“Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y promete aprender de todo esto”, señaló Vigna. Luego, aclaró que le pidió perdón a Marzol y aseguró: “Ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó”.

Por último, cerró con una reflexión: “Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”.