Tras la dura pelea con Noelia Marzol, Flor Vigna rompió en llanto y le pidió perdón: el video

Noelia no entendió de quién hablaba Flor y quedó muy molesta, teniendo en cuenta que ese día estaban su marido y sus hijos. La pelea entre ambas continúo en los pasillos del reality que conduce Marcelo Tinelli por América, y más tarde, ambas demostraron su descontento en varios programas de televisión.

Lo cierto es que a partir de estos dichos, Vigna quedó mal parada, ya que atacó a Noelia sin sentido y luego no fundamentó. Y este viernes, tras el escándalo que se desató, Flor se grabó arrepentida y rompió en llanto vía historias de Instagram.

“Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y promete aprender de todo esto”, señaló Vigna. Luego, aclaró que le pidió perdón a Marzol y aseguró: “Ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó”.

Por último, cerró con una reflexión: “Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”.

El enojo de Noelia Marzol con Flor Vigna por sus picantes dichos en el Bailando 2023: "Se lo dije en la cara"

Flor Vigna y Noelia Marzol fueron las protagonistas de una gran polémica en la pista del Bailando 2023 luego de un filoso comentario que dejó picando la actual jurado sobre el pasado sentimental de la actriz y bailarina.

En este sentido, en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Marzol se refirió a este comentario que la incomodó de Vigna y contó detalles de la conversación que tuvieron en los pasillos del estudio.

"Nos quedamos hasta muy tarde haciendo las fotos para las semifinales y en un momento nos quedamos en el pasillo Lourdes, Flor y yo. Le dije personalmente que en el último programa estaban mi marido y mis hijos y los puso en una situación incómoda a ellos, que me había molestado", precisó Noelia Marzol.

Y agregó: "Con todas las personas que estuve no tengo nada que decir feo. Reflotar todo eso me pareció que estaba de más en ese contexto que estaba mi hijo y mi marido".

"Me dejó desconcertada porque no sabía de lo que estaba hablando. Hablar de relaciones pasadas me parece que está de más porque concluyó", continuó.

"Me parece injusto por mi marido y mi familia. Flor hace sus canciones en base a sus ex, yo no lo propongo eso, promociona sus temas de esta manera", precisó Marzol sobre el pícaro comentario de Vigna que tanto rebote tuvo.

Y remarcó: "Flor me escribió y yo le dije que no me gustó el contexto donde dijo las cosas, se lo dije en vivo, por mensaje y en la cara. Juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla Flor".

"Rami es perfil súper bajo, está re caliente porque me defiende, que surja todo esto que es bastante escandaloso en este momento no nos favorece para nada", expresó Marzol sobre su marido Ramiro Arias, quien observó todo este escándalo en vivo.