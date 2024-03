María Eugenia Ritó reveló cómo era su relación con Silvina Luna: "Era muy..."

“Una gran persona(Silvina), fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas. Hemos compartido dos o tres Bailando juntas e hicimos dos temporadas teatrales, con Carmen Barbieri y otra con Sergio Gonal. Y fuimos a eventos, cumpleaños, fiestas y la verdad que era muy divertida y con un gran corazón”, dijo la ex vedette.

El conductor remarcó las decisiones que tomó en su momento Luna sobre su físico de las cuales se arrepintió y la afectaron posteriormente en su salud.

A lo que la ex vedette reflexionó al respecto: “A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo ya desde un humor ácido lo del tren bala, el micro diferencial, el avión... Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar”.

“Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían ´vos sos otra cosa´. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes”, comentó Ritó sobre los difíciles momentos que le tocó pasar en cuanto a su salud.

María Eugenia Ritó confesó un romance con Pablo Echarri y reveló cómo es en la intimidad: "La tiene re..."

Hace unas semanas, María Eugenia Ritó visitó el estudio de LAM y se mostró renovada. La ex vedette contó que empezó un tratamiento contra las adicciones y, después de mucho tiempo alejada de los medios, se siente lista para volver.

La sensual rubia estuvo en Intrusos, donde dejó a todos los panelistas con la boca abierta luego de una fuerte confesión. "Salí con un famoso hace mucho tiempo. Yo no era famosa", anunció y jugó al enigmático con los integrantes del ciclo de América.

Ritó mantuvo un rato la intriga hasta que dio a conocer el nombre de la figura en cuestión: "Pablo Echarri. Él estaba en un momento de impasse con Natalia Oreiro. Besa muy bien y la tiene re linda".

"¿Cómo se conocieron?", quisieron saber en el panel y la invitada no defraudó: "Yo estaba en el boliche La Diosa. Un amigo, que teníamos en común, me avisa que Pablo estaba ahí. Me dijo: Te voy a llevar a un departamento'. Le dije que sí... y nos enfiestamos con una mina".

En el cierre de la anécdota, Ritó recordó los atributos sexuales del galán. "Fue divino. Besa de novela... y lo que tiene abajo también de novela", remató.