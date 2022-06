María Fernanda Callejón enfrentó los rumores de separación

Embed

Aunque reconoció que pasaron por momentos difíciles, Callejón advirtió que nunca se distanciaron. "A mí nunca me había pasado que me inventaran una separación. No fue nada lindo ni agradable".

La actriz mencionó que, al principio, prefirió no hablar de la crisis para evitar agrandar el tema. "Entiendo el juego, pero es muy duro cuando escuchas hablar de tu vida y no podes opinar", sentenció.

El gesto de María Fernanda Callejón y su marido en plenos rumores de crisis

En marzo, María Fernanda Callejón y su marido Ricky Diotto quedaron envueltos en rumores de crisis. Incluso se decía que estaban pensando en separarse.

El rumor completo, que dijo Karina Iavícoli en Socios del espectáculo, decía que ellos estaban separados y que iban a seguir viviendo juntos hasta definir como seguirán la crianza de su hija, Giovanna de 7 años.

Pero, la pareja desmintió todo y se volvieron a mostrar juntos en la celebración de un cumpleaños de una amiguita de Giovanna. Si bien no hicieron fotos juntos, ambos grabaron videos en sus redes sociales de la pequeña bailando en el salón de fiestas.

María Fernanda y Ricky que se casaron en 2014, y generaron un gran cariño en la gente al mostrar su lucha por ser padres. Y luego de buscarlo durante mucho tiempo llegó Giovanna en 2015.