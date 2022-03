El mal momento de María Fernanda Callejón y su marido Ricky Diotto

La pareja es muy querida tras hacer pública su lucha por ser padres, tras mucho buscarlo llegó Giovanna, en 2015 y hoy es una niña espléndida de 7 años.

"Ellos conviven. Hace un tiempo habrían tomado la decisión de forma charlada de que ya no funcionaban como pareja pero sí como familia", contó Iavícoli.

"Lo que pasa es que él, me atrevería a decir, que tendría unos acercamiento con una persona", deslizó la periodista sobre los motivos de la separación.

callejon.jpg

María Fernanda Callejón reveló que tuvo sexo con Ricardo Fort

María Fernanda Callejón estuvo como angelita invitada en Los ángeles de la mañana. En el piso del programa de Ángel de Brito, la actriz contó que la convocaron para la serie de Ricardo Fort, pero ella decidió rechazar la propuesta.

"No quiero participar porque el contacto que tuvieron (los productores de la serie) conmigo fue medio confuso. No fue Natalia Román, que fue prensa de él, quien me contactó conmigo", explicó la actriz en el ciclo de El Trece.

Callejón sorprendió con sus declaraciones sobre su relación con el empresario. "Él me iba a ver a mí cuando bailaba en el programa de Marcelo Tinelli, que preguntaba si era mi novio. Fuimos amigos durante muchos años con Ricardo", detalló la invitada.

"¿Nunca fingiste ser novia de Fort?", preguntó Ángel de Brito. "Él me ofreció ser su novia. Estaba enamorado de mí. Tuvimos un encuentro de amor y después fuimos muy amigos", precisó la actriz.

"¿Un encuentro platónico?", retrucó el conductor de LAM. "No, tuvimos un encuentro concreto", reveló Callejón. "¿Tuviste sexo con él?", repreguntó Yanina Latorre. "Sí, tuvimos sexo", reconoció Callejón. "Está bueno que lo cuentes porque hay mucho mito alrededor de él", acotó el periodista.

"Yo estaba recién separada de Guillermo Coppola. Yo estaba más sola que nunca. No se me quería acercar nadie después de semejante relación. Nosotros teníamos el mismo entrenador. En ese entonces, él estaba enfocado con su deseo de ser padre. De hecho, me ofreció ser padres juntos. Tuvimos una charla hermosa sobre la idea de formar una familia y me mató de amor", agregó sobre su vínculo con el empresario.

Callejón desconcertó a todos al contar que su encuentro íntimo con Fort fue inolvidable. "Me llevó a casa y lo invité a subir. Se tiró en el sillón, yo le dije algo sexual, lo provoqué. Enseguida, se me acercó, empezamos a charpa y tuvimos sexo. La pasé súper. Fue un amor", sentenció.

Por último, la actriz mencionó que, después de esa noche, nació una gran amistad. "Fue la única vez que estuvimos juntos. Después de eso nos hicimos grandes amigos", concluyó.