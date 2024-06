María Fernanda Callejón habló tras el escandaloso móvil con LAM: "Me pareció violencia verbal y mediática"

"El dinero lo maneja mi manager. Siempre me dedico a la parte artística, ni hablo de dinero. Había corrido antes (la noticia) que yo pedía una fortuna para ir a LAM y cuando estuve ahí no cobraba, pasaba un PNT", comentó la artista.

Y explicó al respecto: "Por ahí la gente no sabe todo lo que implica ir a un programa de televisión. Yo vivo en Zona Norte, realmente es un viaje y tengo que armar una logística para poder ir, pagar una niñera para que cuide a mi hija en un horario complicado, como cualquier mamá trato de armar todo".

"Es un montón de cosas, una se tiene que producir, armar su look, peinar, cosas que por ahí la gente no sabe que uno hace para estar una o dos horas en un programa de televisión. Hay un gasto de nafta, estacionamiento. Por su supuesto que hay un montón de gente que no tiene 65 mil pesos y yo soy consciente de eso", continuó María Fernanda Callejón.

Y dejó en claro: "Yo encaré la nota en el Colón con humor y viendo el diario del lunes no les tendría que haber dado la nota. Una vez que me fui (del móvil) no pararon de difamarme de todas las formas posibles. Yo me preguntaba: ¿Por qué querrán que vaya (al piso) si me detestan y mi denigran? Es es muy típico de las angelitas denigrar a la mujeres".

Embed

"No estaba enojada, estaba dando una opinión y las que se enojaron fueron ellas. Ellas (por las angelitas) se enojaron. Di el móvil porque cuando no se los das te matan durante una semana. Decidí ser amable y aclaré lo del dinero. ¿Cuál sería una exorbitante suma como se dijo? ¿65 mil pesos? Y sé que hay mucha gente que no lo tiene, pero yo por eso trabajo desde mi casa, por eso dije que no salgo. Más los descuentos de actores, ¿Qué iría por 20 mil pesos? Para eso me quedo en casa disfrutando con mi hija", resaltó la actriz.

"Además, ¿para qué iría? ¿Para sentarme ahí y que me destrocen? ¿Quiénes fueron los que se enojaron? ¿LAM o yo? Me parece que es al revés, pero vende lo del día de furia o enojarse. Yo tengo todo el derecho del mundo a defenderme cuando me atacan. Yo prefiero estar a la defensiva y no ser grosera, maleducada o irrespetuosa como lo fueron ellas conmigo, tratándome de mentirosa y que yo no valgo nada", explicó.

En cuanto al mensaje en redes de Ángel de Brito remarcando que "no vale ni 65 centavos" su participación en el programa tras el cruce con las angelitas, la actriz comentó: "Qué lástima que no estaba así podíamos tener un ida y vuelta frente a frente. En el móvil escuchas las preguntas a medias o no ves quién te está hablando. Si él (Ángel de Brito) se ofendió está en todo su derecho, no está en su derecho denigrar a una persona, decir que yo no valgo ni 65 centavos. A nadie se le dice eso, eso es misoginia, bajarle el valor a la otra persona, ni hablar de un hombre a una mujer. Me parece muy poco feliz y desafortunado denigrar así a una mujer. Decir que no vales dos mangos me parece un poco fuerte".

"No me enojé, me molesté, me hablaban como si ellas fueran las carmelitas descalzas y es de público conocimiento el descarno que hacen a todos desde ese programa. Yo soy una profesional y siempre fue muy respetuosa con todos los medios. Me pareció violencia verbal y mediática decir que yo no valgo nada, es muy fuerte", comentó sobre el cruce con las angelitas.

"Voy a cumplir 58 años, no me meto con nadie, todo me lo gané trabajando desde los 14 años. Yo no miento y si mentí en algún momento con mi separación fue para preservar a mi hija. Yo me siento a hablar en un programa porque si me contratan y el conductor me pregunta tengo que contestar. El respeto es la base de todo y yo no le falté el respeto a nadie. Yo jamás fui irrespetuosa, que la cuenten como quieran y yo también como estoy haciendo ahora", puntualizó.

"El streaming es un desafío hermoso, un programa divertido y transformador y no está bueno que bajen el valor de las cosas. Me sorprende sobre todo Cinthia que levantó la bandera de pedir su cuota alimentaria, es como mínimo raro que hable de que LAM me mató el hambre y que no tengo un mango. No, no es así, trabajo, tengo mi vida y soy una leona y sostengo mi familia que es mi hija. Trabajo duro todos los días y ser mamá también es un trabajo. Me llama muchísimo la atención que otra mujer diga todo eso, el doble discurso hay que revisarlo. Me parece que la enojada o molesta es ella", apuntó directo contra los comentarios de Cinthia Fernández sobre ella.

"Además de filosas las sentí muy ofendidas por lo que estaba diciendo y yo estaba contando mi verdad y postura. No tuve ninguna noche de furia, la pasé muy bien en el Colón con mi amor (Fernando Gamboa). No es que ese día no pude dormir, para nada. Les mando mucho amor y que sigan haciendo su trabajo, que hablar mal de la gente es su trabajo, yo no lo veo así, todos estamos trabajando", finalizó Callejón.

maria fernanda callejon.jpg

La dura respuesta de Ángel de Brito a María Fernanda Callejón tras quejarse del dinero que le ofrecían para ir a LAM

María Fernanda Callejón se quejó al aire en LAM, América Tv, por el dinero que le ofrecían para participar como panelista del programa y Ángel de Brito no dejó pasar su comentario.

"Mi amor, 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen descuento, en la era Milei actualicen los valores chicos", lanzó picante la actriz desde el móvil en el que se encontraba junto a su pareja, el ex futbolista Fernando Gamboa.

"Nunca tengo problemas de hablar. Si aceptas venís al streaming y ahí charlamos todo (le dijo a Marixa Balli)", agregó visiblemente molesta con las angelitas.

Y cerró la charla de manera intempestiva desde la gala en el Teatro Colón: "Ustedes son divinas, chau Naza (Vélez), te quiero mucho".

Al observar esto que ocurrió al aire, Ángel de Brito le respondió de manera contundente desde la red social X y fue categórico: "¿65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco? No vale ni 65 centavos. #LAM".

Cabe recordar que Callejón participó durante un tiempo como panelista en el programa y ahora manifestó su malestar en público por el dinero que le ofrecieron para asistir.