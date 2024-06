¡Se re picó! María Fernanda Callejón estalló contra las angelitas y abandonó el móvil de LAM

"Sí, lo escuché. Primero que me pareció la pelea menos pensada. Nunca lo vi a Guillote tan nervioso. Lo único que te puedo decir es que los dos decían la verdad pero con diferentes miradas. Yo trabajé de panelista y la verdad es que muchas veces me tocó ver informes enteros de Rodrigo y Marixa y yo no me hubiese atrevido nunca... me re defendiste, pero nadie te lo pidió", disparó Callejón.

"Igual, está todo recontra bien y me parece que cado uno dijo lo que sintió, imaginate que yo viví un accidente desde un lugar, estuviste al lado mío, por supuesto, ya lo manifesté", le dijo María Fernanda a Marixa.

"Hemos pasado los mejores momentos, hemos hecho exitasos juntas, por lo menos desde mi lugar. Vos dijiste algo de la competencia. Yo jamás sentí que competíamos. Estábamos la Pradón, Suller, Balli y yo, mi amor, cuatro bombas en el Tabarís rompiendo las taquillas", sumó Callejón.

"No dije nunca nada de competencia", acotó Balli. Inmediatamente, la angelita invitada, Cinthia Fernández le preguntó a la entrevistada por qué estaba tan enojada. "Me parece que estás siendo un poco grosera", acotó Fernández.

"¿Enojada? Ustedes son divinas -y lanzó un besito al aire-. Chau, Naza, te quiero mucho", sostuvo molesto mientras se alejaba de la cámara.

"Si no quiere hablar que vaya", expresó Nazarena, quien intentaba mantener la calma. "Si bien que Ángel le mató el hambre, porque fue angelita", sumó Fernández. "Bastante amable fui en darle esto", lanzó furiosa la modelo.

Escandalosa pelea entre Guillermo Coppola y Marixa Balli por un accidente de hace 30 años: "¡No escapé!"

Con estreno de la serie de Guillermo Coppola la semana pasada, la vida del exmánager de Diego Maradona quedó expuesta a través de la ficción y con ella diferentes polémicos momentos de sus muchos romances. Fue así que este martes el empresario, de visita en LAM, cruzó fuerte a Marixa Balli quien había recordado un episodio de tres décadas atrás.

Todo comenzó la noche anterior cuando Balli habló del accidente automovilístico que habían sufrido Coppola y María Fernanda Callejón cuando eran amantes, y ella debió ir a cuidarla al hospital para no exponer a Guillermo, quien se fue en ambulancia y dejó a la entonces vedette librada a su suerte.

“Yo tuve un accidente con María Fernanda Callejón. Libertador y Sarmiento. Veníamos de El Dorado y un boliche en San Telmo... Golpazo. Me pego con el espejo retrovisor, sangre en la frente, sangre en la ceja”, comenzó relatando anoche el empresario en el piso del ciclo de América.

Y recordando que el colectivero reaccionó de mala manera tras el accidente, Coppola prosiguió: “Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”.

“Se va bien, se va con dolores. Ella se preocupaba más por mí que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada, el ojo tapado, no se sabía si era el ojo o no”, sumó Guillermo, desdiciendo así los dichos de la noche anterior de Balli quien por supuesto no se quedó callada.