María Fernanda Callejón hizo durísimas declaraciones tras su divorcio de Ricky Diotto: "Viví situaciones de violencia y peligrosas..."

Y ahora, por primera vez, Callejón reveló los fuertes motivos de su ruptura amorosa con Diotto, con quien tuvo a su hija Giovanna.

"Hubo terceros en el medio... ¡fui una cornuda pública! Lo enfrenté y me lo desmintió a morir. Eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir basta", señaló en una nota con Teleshow.

Luego se animó a revelar qué fue lo que la llevó a poner un punto final. "Llegó un momento en el que ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Pasé a ser un mueble más de la casa, un adorno. Sentía que mi palabra, mis decisiones, mi economía no pesaban. Me sentí muy subestimada", arrojó.

"Yo tomé la decisión y él se enojó. Y mucho. Mucho es mucho... violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo, se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona y ese fue el quiebre”, añadió.

Por último, dijo: "Pasé por momentos peligrosos... donde sentí que se atentaba contra mi psiquis... Nunca más volvimos a ponernos de acuerdo aunque priorizo a la hija que compartimos. Él es un buen papá, muy presente".

Ricky Diotto, en medio de su conflictivo divorcio de María Fernanda Callejón, habló del nuevo romance de la actriz

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en julio en buenos términos, aunque el romance que inició ella con el exfutbolista Fernando Gamboa, primicia de PrimiciasYa, se convirtió en eje de un picante conflicto.

Ayer este medio confirmó que María Fernanda y Gamboa son ya una pareja consolidada, y en LAM Pía Shaw sumó el dato del conflicto de ella con Diotto, que tiene como representante legal a Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata.

“Hay bolonqui con Ricky y por esas cosas de la vida hablé con Elba que, hablando de varios temas, me dice que lo representaba al marido de Fernanda Callejón. Le pregunté por qué y ella me dice que por el tema del divorcio y del régimen comunicacional”, contó Pía.

Luego reveló cuál fue la respuesta de Marcovecchio cuando le preguntó qué pasaba. “Me dijo que a él el tema de la pareja (nueva de María Fernanda) no le atañe en la medida en que no involucre a Giovanna”, indicó Pía.

“Por otra parte, María Fernanda no está cumpliendo con los días de cada uno con la nena como venía haciendo. ¿Y sabés lo que pienso? Que a los chicos no hay que meterlos en los conflictos de sus papás”, leyó la panelista del ciclo de América.

PrimiciasYa se contactó con Ricky Diotto y, si bien no quiso hablar del divorcio con Callejón, se refirió a la noticia del nuevo romance de su ex: "Fernanda fue el gran amor de mi vida, me dio una hija maravillosa y yo voy a estar agradecido siempre por todo lo que construimos juntos", comenzó diciendo.

"Me pone muy contento que haya encontrado el amor y que esté acompañada por una persona que la cuide y la haga feliz, se merece todo porque es una mujer extraordinaria", cerró Diotto.