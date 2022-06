María Valenzuela fue operada de urgencia

En las distintas entrevistas, Valenzuela remarcó que llegó a pesar de 35 kilos, porque no podía masticar y solo podía ingerir líquidos o papillas.

Todo eso, tras los estudios que se realizó, la llevó a que le descubrieran varios bultos en sus lolas.

maria valenzuela8391.JPG

Y luego observaron que tenía las prótesis mamarias encapsuladas. Pasó por el quirófano y Daniel Ambrosino fue quien dio detalles de cómo se encuentra la actriz.

“Cuando se las sacaron, una de las prótesis estaba rota (la izquierda) y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Era muy peligroso”, dijo el periodista de América Noticias.

Valenzuela ya venía con mucho dolor. Había contado que no podía acostarse boca abajo ni hacerse masajes como al principio, para aliviarse el sufrimiento.

“Ella me dijo 'menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar’”, cerró Ambrosino.

María Valenzuela.jpg La salud de María Valenzuela tras denunciar mala praxis

El enojo de María Valenzuela por las versiones sobre su estado de salud

María Valenzuela está atravesando un difícil momento. A comienzos de marzo, la actriz apareció en las redes sociales con un video mediante el cual explicó el problema que padece en la boca.

Carlos Monti mostró un audio en Nosotros a la Mañana, donde dejaba expuesto una nueva complicación de salud en Valenzuela.

Allí, María decía que debía someterse a una operación mamaria porque le estaba trayendo algunos problemas. Sin embargo, tras esta información, la artista salió a aclarar como se dio esa conversación.

En Twitter, Ángel de Brito contó que Valenzuela se comunicó con él para aclarar que el material que compartieron estaba editado: "Ayer me escribió María Valenzuela por las versiones sobre su salud. Me dijo que el audio que difundieron era privado y no para pasar al aire, y que encima estaba editado". Luego, también se quejó porque "ni un periodista la llamo para chequear".