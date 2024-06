María Valenzuela y su hija sufrieron un fuerte accidente automovilístico: "Llorando y angustiadas"

"Yo venía en un Peugot con Malena. Frené en la bocacalle de Brasil y Patricias Mendocinas y ahí un auto clarito me hizo señas para que pase. Cuando estaba avanzando, apareció una camioneta oscura 4x4 del lado derecho, nos chocó y con el impacto nos arrastró hasta un poste de luz. Tenemos heridas graves", relató Valenzuela.

María Valenzuela accidente

A su vez contó que tuvo que ayudar a su hija a salir del auto y amplió: “Esperamos a que llegara la ambulancia en estado de shock. A Malena la llevaron al hospital y le hicieron una serie de estudios porque tenía golpes en la rodilla y el hombro. Las dos quedamos llorando y angustiadas”.

“Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré encima de ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza porque ella tiene una craneotomía hecha y no puede recibir golpes. Ahí se me cayeron los vidrios encima y me sacaron un pedazo de carne", explicó.

Luego puntualizó en lo que sucedió con el conductor del otro vehículo y aclaró: “Él se quedó y pidió perdón varias veces diciendo que venía rápido porque estaba llegando tarde a un lugar, se sentía responsable de lo que había pasado”.

“Yo fui a declarar hace unos días cuando me pude levantar porque tengo reposo. Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo. Los estudios que se hizo aparentemente salieron bien, pero está totalmente traumática", concluyó.

María Valenzuela

María Valenzuela apuntó fuerte contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei

En las últimas horas, María Valenzuela cruzó de manera picante a Guillermo Francella tras apoyar a la gestión de Javier Milei. En una nota con Intrusos (América TV), la actriz sentó una posición muy distinta a la de su colega y contó que a partir del cambio de gobierno, su hija Malena Mendizábal ya no recibe toda la medicación que necesita de forma gratuita.

“No comparto lo que dice él”, comenzó diciendo cuando le consultaron sobre la opinión que manifestó el protagonista de El encargado durante una entrevista que le concedió a Eduardo Feimann al aire de Radio Mitre.

Luego, reveló: “Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad... le quitaron dos cajas de remedios, eso le servía para todo el mes”.

Valenzuela explicó que ella misma fue quien se acercó a retirar la medicación y no le dieron todo lo que necesita como parte del tratamiento. “Me dieron una sola caja, las otras dos cajas, anuladas”, indicó.

“¿Qué hacemos? Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Hay chicos que se están muriendo por enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”, cerró como una chicana al actor.