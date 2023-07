El drama de María Valenzuela: reveló la inversión que le salió muy mal y perdió todo

Embed

“Porque viste que la gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión y el teatro”, le dijo Georgina. A lo que la actriz se sinceró: “Yo alquilo, yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”.

“¿Eso del hotel?”, indagó la conductora. Y María comentó: “Sí, exacto. Hotel y restaurante, y perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar. No resultó lo que esperábamos".

Ahí Georgina acotó: "Yo cada vez que quiero hacer otro negocio que no es el teatro me fundo, me va pésimo". Y la actriz cerró: "No somos del palo, ahora con los muebles espero que me vaya bien".

maria valenzuela.jpg

La salud de María Valenzuela tras denunciar mala praxis

Hace algunos meses, María Valenzuela contó a través de su cuenta de Instagram el terrible momento de salud por el que estaba pasando. La actriz se había realizado un tratamiento odontológico hace tres años, pero le surgió un dolor tan grande que le impidió comer. Es por eso que llegó a pesar 35 kilos.

Afortunadamente, con la viralización del caso se reencontró con su dentista de toda la vida y viajó hasta Ushuaia para poder solucionar este problema de salud.

María Valenzuela estuvo de invitada a LAM y contó como se está recuperando de su mala praxis. “En poco tiempo subí nueve kilos, este pantalón me quedaba enorme y ahora me queda bien”, contó entusiasmada.

“Me siento bárbaro. Me encanta Malena (su hija) que ayer me dijo: ‘Te veo tan bien… me pone tan feliz’. Tengo que estar feliz porque mis hijos son felices viéndome bien”, dijo.

Además, recordó cómo fue verse tan flaca por el bajo peso que estaba teniendo. “Yo esquivaba los espejos. Terminaba de bañarme y pasaba de largo. Sabía cómo estaba físicamente. Esto duró tres años porque tocó la pandemia y no había odontólogo que te viera la boca”, reveló.

“El doctor que me atendió no apareció (desde que hizo la denuncia pública). Le mande una carta documento a La Plata, porque él atendía allá, y me la rechazaron. Nunca me quiso dar la aseguradora”, recordó.