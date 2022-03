Marian Farjat quedó irreconocible y hasta le cambió la voz

Embed

Farjat mencionó algunas de las complicaciones que sufrió después de esa cirugía. "Tengo los senos paranasales tapados. Al principio, decía 'capaz es una alergia' y, con el tiempo, me di cuenta lo que realmente pasó", relató.

La ex GH vistió varios médicos y se sometió a estudios tras los problemas de salud que empezó a presentar. "Creemos que el cirujano me agregó un cartílago en la punta de la nariz, que mi cuerpo rechazó", indicó.

Por último, Farjat se lamentó por no haber hecho caso a sus seres queridos, que le advirtieron del peligro. "En mi familia me decía 'no te toques', pero fui terca. Uno no escucha a los padres y después pasa lo que pasa", sentenció.

Marian Farjat buscaba a sus perros y recibió la peor noticia

En septiembre, la ex participante de Gran Hermano Marian Farjat hizo una desesperada denuncia en sus redes sociales por la desaparición de dos seres muy queridos. Sus perros, Fémina y Torito, escaparon del barrio privado de Escobar en el que vive.

En su cuenta de Instagram, la joven pidió ayuda para dar con su paradero. "Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos: son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos", expresó.



Después de una intensa búsqueda, Marian Farjat contó en una historia que recibió la peor noticia. “Perdónenme que esté con esta cara... no puedo hablar. Gracias a todos los que nos ayudaron a buscar a los perritos, pero quiero avisar que no los busquen más. Encontraron a los perritos muertos en una pileta", reveló.

La ex Gran Hermano se mostró sin consuelo en el video, que compartió con sus seguidores en Instagram. “Estamos destrozadas con mi hermana. Este video era solo para avisar que no los busquen más. Gracias igualmente a la gente y a los medios que nos ayudaron. Los encontraron esta mañana. Se ahogaron en una pileta", acotó, en medio de un mar de lágrimas.