Marian Farjat reveló por qué se frustró su primera cita con Rodrigo de Paul

Marian mencionó que no le respondió porque Rodrigo ya estaba en pareja con Tini Stoeesel y no estaba en sus planes meterse con alguien sentimentalmente comprometido. "Él ya estaba con Tini Stoessel cuando yo vi en mensaje", agregó.

La ex GH comentó que prefirió no contestarle y nunca llevaron a encontrarse: "'¿Qué onda?', me puso. No le contesté. Es lindo... pero basta porque Tini me va a odiar y yo la quiero".

Por último, en medio de su anécdota, Marian deslizó una teoría picante sobre la relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. "Van y vienen todo el tiempo", advirtió.

La ex Gran Hermano, Marian Farjat, debuta como cantante: mirá su primer videoclip

Marian Farjat, que se hizo famosa por su paso por Gran Hermano, dio un giro a su carrera al lanzarse en el mundo de la música con el estreno de su primera canción titulada “Shine” (“Brilla” en español) acompañada por un impactante videoclip.

Parte del video de Marian transcurre en el cielo, ya que se la puede ver interpretando su canción en un helicóptero; mientras un profesional conduce, ella exclama, siempre en inglés: “Shine baby, shine baby, no importa donde estés, solo shine baby, shine”.

Recordemos que Farjat ya había dado sus primeros pasos en el mundo de la música, ya que es DJ y trabaja en boliches.

Sin embargo, esta vez se animó a ponerle no solo su voz sino que su performance a su primer tema musical que en 16 horas alcanzó más de 700 visualizaciones en Youtube.