Mariana Brey y Diego Brancatelli volvieron a cruzarse en pleno vivo: "Golpe muy bajo"

Inmediatamente su compañero cuestionó sus dichos y ella siguió: "Yo no digo que no marchen, digo que hay poca credibilidad. También hay que ver con qué se encontraron cuando entraron, porque si vos lo pensás como una empresa, vos no tendrías empleados que no te sirven para trabajar".

"Pero es el Estado, no es una empresa", interrumpió Brancatelli. "Es el Estado, pero tiene un montón de empleados que hoy no son extremadamente necesarios", contestó Brey y el periodista retrucó: "Le estás diciendo a esa gente en la cara que no sirve ninguno".

En ese momento todo comenzó a ponerse más tenso y Mariana aseguró: "Eso lo estás diciendo vos, estás haciendo una interpretación errónea. Lo estoy llevando a una comparación, por eso te pregunté a vos que tuviste un supermercado, cuántos empleados tuviste". "Tuve 6 o 7 empleados, y no me fundí, cerramos por otro motivo. Me parece un golpe muy bajo", sentenció él.

"Más bajo es que vos me obligues a decir en cámara algo que no quiero, que no estoy diciendo para nada, estás dando vuelta mis palabras. Estás interpretando mal", cerró Brey y su compañero continuó con un móvil.

Mariana Brey nuevamente enamorada, a un año de su separación de Pablo Melillo: "Estamos bárbaro"

Fue justamente en noviembre del año pasado cuando Mariana Brey confirmaba su separación de Pablo Melillo, su última pareja y papá de su pequeña hija, Juana. En tanto, por estas horas la panelista de Socios del espectáculo (El Trece) habló de su nueva apuesta al amor.

Entrevistada por el cronista de LAM (América TV), Brey admitió, más con gestos que con palabras, que actualmente ha entablado nuevamente una relación amorosa, si bien prefirió evitar dar su nombre y mucho menos ponerle el rótulo de novio.

Así, frente a la consulta de Alejandro Castelo, Mariana se refirió a su nuevo romance y aseguró estar "bárbara", después de la ruptura con Melillo quien se vio involucrado en una causa por estafa y asociación ilícita.

"¿Es alguien nuevo? ¿No es una vuelta?" intentó ahondar el notero del canal de Palermo, obteniendo como respuesta: "Siempre hay cosas nuevas y siempre hay cosas buenas", mientras remarcó sentirse "súper bien".

Claro que tras las evasivas respuestas de la periodista, ya desde el piso de LAM, Ángel de Brito confirmó: “Mariana Brey tiene novio. No etiquetemos. Tiene algo que la tiene feliz y me encanta. Te mando un beso grande. ¡Por fin!”.