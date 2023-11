Mariana Nannis enfrentó las críticas por no conocer a su nieta con un fuerte descargo

Mientras tanto, Mariana es cuestionada por su actitud y causó polémica con un llamativo posteo. "Feliz Dia. V de Venecia", escribió en sus historias de Instagram haciendo el gesto de la V con sus dedos.

Mariana Nannis V de Venecia

La misma foto, la replicó más tarde en su perfil y una usuaria le escribió: "Anda y conoce a tu nieta. El tiempo pasa y no vas a ser joven toda tu vida, ya tenés tus años, fíjate que lo único que te llevas es el amor que te dieron tus hijos, y ahora tu nieta !! La plata no es todo Mariana!! Lo peor que le puede pasar a una persona es ser pobre, pero pobre de amor!! Pensalo".

Sin filtro, Nannis decidió contestar de forma contundente y respondió: "Lo peor que le puede pasar a una persona es criticar a otra. Siempre todo te va a molestar y más viniendo de una mujer linda como yo. Ubícate y sino mírate al espejo así te ubicas solita".

Mariana Nannis responde las criticar por no ver a su nieta

La terminante actitud de Charlotte Caniggia al hablar de Mariana Nannis: "Me hace mal"

Luego de la supuesta denuncia de Mariana Nannis a Charlotte Caniggia por un robo millonario, la joven habló en una nota con A la Tarde (América) y se mostró muy tajante sobre la relación su mamá.

"No voy a contestar nada. Dicen un montón de cosas pero no quiero hablar de mi familia, son unos quilomberos y me tienen harta”, sentenció en primer lugar.

Sin embargo, se retractó y aseguró que el escándalo venia puntualmente por Mariana. "Es mi mamá más que nada y no quiero ni nombrarla, estoy teniendo un lindo concurso y no quiero que estas me afecten. Me hace mal y no quiero hablar de ella porque me pone mal este tema", expresó.

Y sumó: “Es muy complicada y por ahora no quiero hablar con ella. Me hace mal así que no quiero tener contacto con ella. No se que le pasa sinceramente, pero no quiero entrar en este conflicto. Me jode todo el tiempo tener que hablar de ellos”.

De todas formas, habló de posibilidad de arreglarse en un futuro para construir un nuevo vinculo y muy decidida remarcó: “Yo suelto y perdono”.