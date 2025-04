Marianela Mirra blanqueó que está en pareja con un político que está en la cárcel: "Lo amo"

A partir de los dichos del periodista, Mirra publicó un descargo contundente en sus redes. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", comenzó diciendo.

image.png

La ex GH deslizó que el conductor expuso detalles de su relación con el ex gobernador por despecho. "Nunca me hizo falta Jorge Rial, sólo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", agregó.

En el tramo final de su descargo, Mirra le dedicó una frase letal a Rial. "No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", sentenció.

José Alperovich Télam.jpg José Alperovich fue tres veces gobernador de Tucumán por el Partido Justicialista (Foto: Télam).

El escandaloso video que tiene como protagonistas a Jorge Rial y Marianela Mirra en Gran Hermano

Las redes sociales viralizaron un antiguo video que tiene como protagonistas a Jorge Rial y Marianela Mirra.

Allí se puede ver a Rial cuando conducía la temporada 4 de Gran Hermano, precisamente la edición en la que salió campeona Marianela, mientras espiaba las partes privadas de la tucumana que estaba recostada en un sillón de la casa con un mini vestido.

Embed

“Me parece que tiene. ¿No?”, puede oírselo al entonces conductor de GH mas de 17 años atrás, refiriéndose a si llevaba ropa interior puesta, en una época en que un comentario de esas características no generaba el escándalo que hoy significa eso.

Estas imágenes dieron vuelta las redes sociales en las últimas horas, cuando desde hace tiempo se viene comparando al actual conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, con la etapa del ex Intrusos, quien incluso luego se enfrentó duramente con la tucumana, tras especulaciones de todo tipo.