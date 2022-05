Mariano Martínez y Camila Cavallo: a dos años de la separación se supo el verdadero motivo

image.png

A Menos de un año del comienzo del romance anunciaron la llegada de la primera hija de la pareja. Camila estaba embarazada y en junio de 2017, dio a luz a su primera hija Alma.

En 2018 pensaron en casarse, pero finalmente no lograron organizar la boda. Luego los encontró el 2020 la pandemia por coronavirus, la cuarentena obligatoria que desgastó el vínculo entre ambos.

Fue así como en plena pandemia decidieron separarse. Camila anunció que dejaba la casa del actor y que volvía a su vida de soltera, pero ahora con su hija con quien comparten custodia.

“Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante. Después seguimos conviviendo, no es lo mejor pero funcionó y cuando se activó el tema de la inmobiliaria decidimos buscar un departamento para mí. Así fue que me mudé a Palermo”, dijo la modelo a la Revista Gente.

Entonces, reveló el problema que tuvieron: “Todo fue muy intenso entre nosotros. Nos conocimos y al poco tiempo tuvimos una hija, no tuvimos un noviazgo: nos enamoramos y decidimos ser padres. Fue muy emocional”.

“Nos conocimos y pensamos ‘somos el uno para le otro’. Decidimos tener una hija, nos fuimos conociendo, pero empezamos a tener diferencias y se fue desgastando la relación", detalló en otra nota.

"Nos peleábamos y, poco a poco, nos fuimos alejando. Teníamos momentos en los que estábamos bien y momentos que no tanto. Los dos nos dimos cuenta de que no nos llevábamos bien”, agregó.

La angustia de Mariano Martínez por no poder ver a su hija Alma

Mariano Martínez contó que atraviesa un mal momento ya que no puede ver mucho a su hija Alma, la pequeña que pronto cumplirá 5 años que tiene junto a la modelo Camila Cavallo. El gran problema que tiene es la distancia del country de zona norte con el que barrio en el que vive su hija y la madre, al que se mudaron tras la separación, en Capital Federal.

“Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza! Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R. ¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma”, relató el actor a través de Instagram.

Entonces, reveló que esto le genera un gran problema para ver de forma fluida a su hija. “Me encantaría tenerla una semana como a los hermanos, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano. Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio”.

Así explicó que Olivia y a Milo, los dos niños que tiene con Juliana Giambroni, tiene otra relación porque viven cerca y si pueden quedarse en su casa sin modificar la rutina que tienen ambos.