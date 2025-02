Mariela Fernández reapareció tras su furia al aire en Crónica y explicó qué le pasó: "Un grito..."

"Me gustaría hablar un ratito a propósito de lo que pasó ayer, que me fui como estresada del aire porque dije que así no se podía laburar", comenzó su descargo.

Y remarcó: "Pasa en las mejores familias. En La Primera somos un grupo que nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar".

"A veces hay algún grito en la cucaracha, tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos. Pero, la realidad, es que hubo un grito acá en el oído de producción que me exasperó, grito que viene de hace rato", reconoció Mariela Fernández.

"Ese tipo de gritos me suelen generar risas pero ayer no sé por qué me entró la bala. ¿Qué decirles? Pasa en las mejores familias. ¿Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos? ¿Quién no reacciona cuando, de repente, uno levanta la voz, grita de más y el otro reacciona? Dale, dejémosnos de embromar, me parece que se infló muchísimo el bombo", comentó la animadora.

Y contó por qué no explicó antes qué había pasado: "Yo ayer opté por guardarme. Muchos me criticaron por eso. Pero la verdad es que necesité hacer un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales: críticas, halagos, elogios, hay hasta un meme creo que me simpatiza muchísimo. Aflojemos un poco, fue una reacción".

"A vos que estás del otro lado, que sos el que nos elige todos los días, te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado de esa manera. Pero contarles que nuestra producción, especialmente al Pelado, que lo amo en lo personal pero a veces tenemos cortocircuitos en lo que se refiera a lo laboral en el día a a día como pasa en cualquier trabajo", finalizó Mariela Fernández.

Cómo fue el ataque de furia de Mariela Fernández al aire en Crónica

Mariela Fernández protagonizó un verdadero escándalo al aire en la pantalla de Crónica TV al sacarse al aire por un error que quedó en evidencia y se enfureció con la producción.

La conductora de La Primera iba a presentar la temperatura actual en la primera mañana de martes y en pantalla apareció el estado actual del tránsito, algo que terminó por sacarla por completo.

"23 grados al actual en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar... Los accesos. Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos", comentó molesta con su producción.

"No, ¡Es que no se puede laburar así loco! ¡No se puede laburar así! ¡No se puede laburar así!", repitió al instante Mariela Fernández visiblemente angustiada.

"Tranqui, tranqui, no pasa nada", intentó calmarla su compañero de conducción Gustavo Chapur. Sin embargo, Mariela se retiró del estudio y se escuchaban los gritos detrás de cámara.

"Son días, todos laburamos mucho", intentó explicar su compañero en el estudio en medio del escándalo que sucedía detrás de cámara con la conductora a puro grito.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales con la furia de la conductora en pleno vivo. ¡Miralo!