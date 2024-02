Marina Calabró aniquiló al programa Gran Hermano y expuso los exorbitantes números de facturación

Y agregó: "Al final de la gala, Del Moro actualizó el número de los llamados y dijo que habían sido más de tres millones de votos, que serían 75 millones de pesos o 68 mil dólares. La verdad es que es un negocio tremendo. En la última gala, a números redondos, deben haber recaudado unos 70 mil dólares y esto es por fuera de la recaudación publicitaria, que está todo vendido y todo recontra sponsoreado".

La periodista, entonces, aseguró que el premio que se lleva el ganador del reality es recaudado en una sola gala. Por otro lado, reveló que hay comunidades de fanáticos que juntan dinero para construir un caudal de votos que influyan en los resultados.

También sumó: "El dato es que pagan para sacar y para volver a meter a la persona. Y otro dato es que están pagando para sacar o para apoyar a gente, de acuerdo como sea la votación, que el 10 de diciembre no conocían".

En el estudio de LAM, en tanto, Maite Peñoñori aclaró que "el 70 por ciento de lo recaudado se lo llevan las operadoras telefónicas: Personal, Movistar, Claro". "No es que se lo queda el canal", aseguró.

Escándalo total en Gran Hermano: Furia expuso cómo hace la producción para incidir en el juego

Esta tarde, en una charla con Isabel, Furia hizo estallar una verdadera bomba explotó en la casa de Gran Hermano. La jugadora reveló la forma que tiene la producción de reality para incidir en las estrategias del resto de los participantes.

Juliana Scaglione relató que fue al confesionario para hablar con el psicólogo (a quien los chicos llaman El Gran Primo). En la charla, el especialista buscó la forma de persuadir su elección cuando le tocó ser líder y salvar a alguien de la placa de nominados.

"Cuando hablo con gran primo no siento que me oriente, pero me despierta. Cuando yo tenía el liderazgo me dijo '¿A vos te parece devolver favores? Como diciendo no la salves a Agos", contó Furia.

Los dichos de Juliana no tardaron en replicarse en las redes sociales. Muchos usuarios acusaron a la producción de manipular el juego.

Esta no es la primera vez que los participantes hacen referencia al Gran Primo. El psicólogo está permanentemente en contacto con ellos y, en muchas ocasiones, los ayuda a tomar decisiones difíciles vinculadas al juego.