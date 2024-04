Marina Calabró contó el verdadero motivo de la pelea con su hermana Iliana

“¡Ay, sí! Pensé que era un textual acomodado. Y Cecilia, mi amiga, me mandó el video. Y, cuando lo vi, era exactamente lo que me estaba diciendo”, contó Marina.

"¿No se te heló la sangre?”, le preguntó Yanina. “No podía acreditarlo. Y la llamé y le dije ‘escuchame, ¿por qué?’. ‘No, yo no dije nada’”, le contestó, revelando la charla que tuvo con Iliana.

“Tu hermana es muy negadora”, indicó Latorre, mientras Marina seguía relatando la charla: “‘¿Cómo que no dijiste nada?, pero si está en todos los portales. ¿Vos entendés la diferencia entre una especulación de un portal y una hermana que confirma algo y que opina al respecto?”, le dijo Marina a Iliana.

“‘No, yo no dije nada, pero si estos van a ser los términos de la charla, no hablemos más’. Porque, quizás, la gente imagina una loca que le grita. Este tono en el que te lo reproduje, tono net, tono absolutamente amigable y de diálogo”, cerró Marina, dando a entender que fue su hermana la que rompió los puentes.

El dramático relato de Marina Calabró tras el intento de robo que sufrió: "Fue horrible"

Marina Calabró vivió un angustiante momento el sábado por la noche cuando fue víctima de un intento de robo cuando circulaba con su auto por el barrio porteño de Palermo y fue abordada por tres delincuentes en un semáforo.

“Estoy muy asustada. Fue horrible”, le contó la periodista al sitio Teleshow, y luego dio más detalles del episodio que ocurrió luego de tomar un café en la casa de la abogada Ana Rosenfeld.

“Salgo de la casa de Ana, doblo en Godoy Cruz, paso la estación de servicio y en el semáforo de avenida Del Libertador paro. Se me vinieron encima tres tipos, uno gritaba ‘Bajate’ fuera de sí, los otros, no sé”, precisó la panelista del ciclo radial Lanata sin filtro.

Y dio detalles de cómo intentaron asaltarla: “Uno vino de mi lado y me empezó a tironear de la manija, y otro se me paró adelante, del lado del cordón de la vereda, como de la óptica izquierda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante".

“Yo estaba sola, tenía la cartera y el celular apoyados en el asiento del acompañante. No sé si me querían robar el auto, me querían robar la cartera. No sé, no entendía nada”, agregó la periodista.

Y contó qué acción hizo para poder salir de esa dramática situación sin ser víctima del asalto: “Venía un auto atrás mío, un auto gris metalizado. Y como el semáforo estaba en rojo, a mí lo único que se me ocurrió fue tocar bocina. El hombre igual, creo, ya se había avivado. En vez de quedarse atrás, se puso al lado mío, como que estacionó en el semáforo. Y empezó a tocar bocina también”, explicó Marina Calabró.