Mario Alberto Kempes rompió el silencio y habló de su supuesta hija

El tema está en la Justicia desde 2018, pero historia comenzó varias décadas atrás cuando Kempes y Sanabria eran amigos. Ambas familias compartían tiempos de ocio y el vínculo era tal que cuando la mujer del primero de ellos tuvo que viajar a Argentina, Marcela Speranza, la esposa de Sanabria, fue vital para Kempes ayudándolo a cuidar a sus hijas. Cuando ella se separó temporalmente de su marido, se vinculó por un breve tiempo con Kempes y tuvieron un único encuentro en el que habría quedado embarazada.

“Un día me llamó a ESPN porque su papá quería hablar conmigo. Estando en un partido de fútbol, llamo y me atiende esta chica. Yo llamo a ese numero, me atiende ella y yo pregunté por el padre (porque en el llamado original la joven había dicho que el futbolista se quería comunicar). ‘Soy Mario Kempes’, le dije. ‘Yo soy Natalia y quería decirte que soy tu hija’, me contestó. Así me lo largó. ‘Perdoname, estoy trabajando’, le dije y le corté. No estaba para tonterías”, relató el ex jugador de fútbol en el programa de Karina Mazzocco.

Luego, siguió: “Pasa el tiempo y sigue insistiendo por las redes sociales. Mis hijas, las que están en España, se cansaron y la bloquearon. Yo, como no las manejo, no le daba importancia hasta que se aparece en el lanzamiento del libro en Buenos Aires. Le pedí que no me moleste porque no soy una persona de esas. Y ahí se cortó”, continuó.

“De esa situación de que yo habÍa tenido algo con ella después de treinta y tantos años… no tuve ninguna relación con su mamá. Fuimos muy buenos amigos. Eso es verdad. Yo estoy tranquilo, por qué no me haría un ADN. Que después de tantos años tenga que defenderme de una supuesta hija porque la mamá le dijo. En argentina, con los quilombos que hay, ¿van a preocuparse de si tengo una hija o si me voy a hacer el ADN? Como conmigo no han tenido nunca un problema”, continuó.

“Me parece vergonzoso porque Natalia está renegando de su familia y su padre, que la crió y la mantuvo. si me niego a hacerme el ADN y esta chica quiere tener mi apellido, que se ponga hombro a hombro a laburar conmigo y lleve el pan a casa. Sabes cuántas veces me han mandado papelitos para hacerme el ADN. Se cree que yo voy a estar a disposición (de cualquiera que diga que es mi hijo). Nunca creí en estas tonterías”, disparó.