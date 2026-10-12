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Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de Valentín y lanzó un mensaje contundente

Tras las revelaciones de su nieto y las declaraciones de Gustavo Yankelevich, Cris Morena compartió fotos familiares y reafirmó su apoyo incondicional.

12 oct 2026, 17:51
cris morena, nietos y gustavo yankelevich
cris morena, nietos y gustavo yankelevich

Después de que Valentín hiciera público su doloroso testimonio y de que Gustavo Yankelevich hablara sobre los hechos que habrían atravesado sus nietos, Cris Morena eligió expresarse a través de las redes sociales. Con unas pocas palabras y dos fotos cargadas de significado, la productora dejó en claro que permanece unida a su familia en medio de uno de los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió, acompañando el mensaje con dos imágenes que reflejan el vínculo que los une. En una de ellas aparece junto a Gustavo y sus nietos mayores durante una celebración familiar. La segunda, en cambio, tiene como protagonistas a Franco, Azul y Valentín, quienes posaron juntos en una postal que transmite cercanía y unión.

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La publicación llegó luego de que se conocieran detalles de una historia familiar que, según relató Gustavo, permaneció en silencio durante 12 años. El productor explicó que sus nietos habían elegido mantener lo ocurrido en reserva para proteger a su hermana, Azul, y evitar que la situación pudiera perjudicar el proceso judicial.

En ese contexto, el testimonio de Gustavo también permitió reconstruir el papel fundamental que tuvo Cris Morena cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. Según contó, fue ella quien advirtió que algo no estaba bien con los chicos y quien le pidió que estuviera atento a sus comportamientos. A partir de esa advertencia, él comenzó a observar con mayor detenimiento lo que sucedía y dio los primeros pasos de una batalla judicial contra Darío Giordano.

Otro de los aspectos que el productor destacó fue la postura que adoptó la familia materna, que se mantuvo al lado de Franco y Valentín durante el difícil proceso. Según su relato, el acompañamiento de ese entorno contrastó con la actitud de la familia paterna, cuyos integrantes respaldaron inicialmente al progenitor.

Cuál fue la brutal revelación de Gustavo Yankelevich sobre el calvario de sus nietos

Gustavo Yankelevich decidió hablar públicamente este lunes en Intrusos (América TV) y contó de qué manera tomó conocimiento de los hechos de violencia que, de acuerdo con las denuncias de sus nietos, habrían padecido a manos de su padre, Darío Giordano. En diálogo con el programa, el productor repasó los indicios que comenzaron a preocuparlo y recordó el estremecedor relato que recibió de Franco, quien le confesó que había sido agredido físicamente hasta quedar inconsciente.

La entrevista tuvo lugar luego de la charla que Valentín Yankelevich mantuvo con Tatiana Schapiro para Infobae, donde se refirió a las situaciones de maltrato físico y psicológico que, según su testimonio, habría vivido durante sus primeros años de vida, después del fallecimiento de su madre, la actriz Romina Yan, hija de Gustavo Yankekevich y Cris Morena.

Antes de consultarle a Gustavo sobre cómo había descubierto lo que ocurría, Adrián Pallares evocó una de las declaraciones que más lo habían conmocionado 12 años atrás, cuando accedió a la información y, después de conversarlo con el productor, optó por mantener el tema fuera del ámbito público: “Él nos dijo ‘el padre los cagaba a trompadas’”. Al intervenir, Yankelevich explicó que Cris Morena fue quien primero percibió que algo extraño estaba sucediendo. “Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris. Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado”, manifestó.

Más adelante, el productor recordó que su exesposa le había advertido sobre la necesidad de observar de cerca el comportamiento de los chicos. “Me dijo: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, relató. Desde ese momento, comenzó a prestarles más atención, a seguir sus actitudes y a intentar comprender qué estaba pasando, mientras percibía que el panorama se volvía cada vez más preocupante.

     

 

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