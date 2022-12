Marisa Brel tras el nuevo cruce con Laura Ubfal en Gran Hermano 2022: "Si ella me ataca..."

Marisa Brel Analía Franchin y Laura Ubfal panel GH 2022.jpg Marisa Brel y Laura Ubfal comparten la mesa de trabajo en Gran Hermano 2022 (Telefe) con Analía Franchín, quien se sienta entre ellas.

Consultada entonces por PrimiciasYa sobre el nuevo momento tenso que vivió el martes por la noche durante El Debate de Gran Hermano (Telefe), Marisa Brel aseguró "Yo hago mi trabajo profesionalmente y todos pensamos diferente, lo que está buenísimo". Al tiempo que, puntualmente sobre los comentarios de Laura Ubfal, afirmó: "Si ella me ataca, ya no me afecta".

Asimismo, la periodista mamá de Paloma y Timoteo confió que Ubfal y ella nunca se saludaron, así como ante la consulta de PrimiciasYa de si luego del primer cruce, por el tema de la maternidad de Romina, la mamá de Alma se acercó a aclarar el tema cara a cara, Marisa Brel reveló que eso "Nunca" ocurrió.

Por último, sobre si llevará a su colega al terreno legal para aclarar los tantos, Brel prefirió no hablar del tema para enfocarse de lleno en su labor como analista de Gran Hermano 2022.

Marisa Brel en el panel de GH 2022.jpg Marisa Brel, panelista de Gran Hermano 2022.

Gran Hermano 2022: el nuevo dardo de Laura Ubfal a Marisa Brel por un comentario a Daniela

Fue durante El Debate de Gran Hermano 2022 de este martes, cuando Laura Ubfal volvió a arremeter contra Marisa Brel, tal como sucedió semanas atrás. En medio del programa con Daniela Celis, la novena eliminada del reality, cuando ésta admitió que le dolió realmente que quien creía que era su novio dentro de la casa, Thiago, no la haya salvado de la placa de nominación.

"Sabía que Thiago iba a ir por la amistad, antes que por una pareja. A mí me dolió un montón. Dije 'quizás algo muy en el fondo ese pibe siente por mí'", deslizó Daniela intentando analizar el accionar del chico de González Catán.

Fue allí cuando Marisa Brel intervino. "Eso te dolió muchísimo. Y se vio muy feo que él no te haya sacado de la placa. La gente no se lo perdona", y agregó: "Yo creo que vos te súper enganchaste con él. No él, lamentablemente. A mí no me gustó cómo se portó con vos, no me gusta como hombre y tampoco me gustó que vos te regalaras tanto con él. Y creo que la gente te sacó para cuidarte".

Marisa Brel Daniela Celis y Laura Ubfal.jpg Marisa Brel, Daniela Celis y Laura Ubfal en El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Inmediatamente, Laura Ubfal hizo saber que nuevamente no estaba de acuerdo con la opinión de su colega. "La palabra regalarse a un hombre me parece un poco fuerte", disparó firme y preguntó a Daniela si estaba enamorada o lo había usado a Thiago.

"No, no estoy enamorada de él. Enamorada es una palabra muy grande" reconoció entonces la morocha, y al borde de las lágrimas admitió "Yo estaba más enganchada con él que él conmigo. Él me decía 'no veo un afuera con vos. No te veo conmigo'. Lo único que podía hacer era remarla".