Marisol, la novia de Martín, analizó la eliminación de Furia de Gran Hermano: "La violencia ..."

Ahí, el cronista Alejandro Castelo le preguntó por la actitud de la tatuada que al irse del reality no saludó a los Bro (el Chino, Bautista Mascia y Nicolás Grosman). "Yo entiendo que también Juli es así, yo ya conocía cómo era su juego, así que no me sorprendió tanto”, aseguró.

Sobre su juego, en tanto, opinó: “Yo creo que ella cruza algunos límites y creo que pasaron muchas cosas estos últimos días que terminaron de despertar a la gente”.

Por último, Castelo le comentó que Furia siempre dijo que "la casa es de ella". "La casa es de todos, la casa es de Gran Hermano", remarcó la novia del Chino.

No le creyó nada: La Tora cuestionó las disculpas de Furia por sus dichos sobre el VIH en Gran Hermano

Lucila 'La Tora' Villar criticó este jueves a Juliana 'Furia' Scaglione luego de que se disculpara por su repudiable comentario sobre el VIH en Gran Hermano (Telefe).

"Ayer cuando escuchaba sus disculpas por sus dichos del VIH, fue porque dijo 'si ustedes quieren que pidan disculpas, yo las pido'. Como que ella no sintió realmente en el siglo que estamos, está mal decir eso", comenzó diciendo La Tora en el streaming de Telefe.

"Fue como 'me lo estás pidiendo Ceferino (Reato), bueno pido disculpas porque todos me lo están pidiendo mi amor y yo doy show'. Y no, tenés que pedir disculpas porque está mal", agregó. Ahí, Sol Rivas opinó: "Yo la sentí un pelín coacheada".

"Ni siquiera pidió perdón por lo que ella siente. A mí me chupa un huevo el juego, a mí me interesan los dichos cuando hay una enfermedad de por medio", remarcó La Tora enojada.

Durante el debate del miércoles, Furia se refirió a sus polémicos dichos sobre la enfermedad. “Cuando alguien tiene, supuestamente por lo que entendí, mucho fandom, van a buscar por marketing o estrategia que tenga mucho hate. O sea, hecha está la palabra. Haters gonna hate. Van a querer ser vos, van a querer autodispararte y van a intentar buscar tu error”, dijo.

El panelista Gastón Trezeguet intervino y comentó: “Yo con lo del HIV me parece que, como estás analizando todo, sí merece un pedido de disculpas”. “Muy bien, y lo vamos a dar. Vamos a darlo por toda esa gente que tiene esa maldita enfermedad, así como yo tengo la mía, que jamás tienen que ser, vamos a decir, discriminados”, le respondió la tatuada.

“En general, cuando alguien tenía VIH o SIDA, las personas lo comentaban y alguien en la familia se enteraba, alguna persona o algún amigo tuyo lo tenía... ¿Saben lo que hacían las personas en ese entonces por miedo? Se alejaban por miedo a no saber cómo enfrentar una enfermedad, o cómo apoyar a la persona”, sostuvo.

“Por prejuicio, la estigma o porque no sabían si, qué sé yo, te cortabas con algo y sin querer, con la sangre... como que nadie entendía nada. Entonces el dicho fue ‘no se me acercan pensando como que tengo HIV’ y tal vez a esta altura, estamos en el 2024, hay muchas cosas que son muy filosas, y tenemos gente que le encanta agarrarse a esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a pedir disculpas a toda esta gente”, concluyó Furia.