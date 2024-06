Catalina Gorostidi fulminó a Eliana Guercio por su llanto en Gran Hermano al ver a Furia: "Vergüenza ajena"

"Lamentable. Que se vuelva a Europa porque es lamentable. Es nefasta. Perdón, ya sé que trabaja conmigo. Aparte tuitea 'después no me vengan a saludar cuando vienen a los debates'. quién te saluda y si te saludamos es por educación", le respondió.

"Eso de uno es más, uno es menos, sé que nosotros somos unos pichis que recién salimos, pero el ataque constante de Eliana Guercio... el llanto fue de una vergüenza ajena", sumó filosa.

Después, Catalina se quejó de que a Furia la pondrán de analista el próximo domingo. "Que la pongan de analista el domingo me parece que no da. Todos somos de Gran Hermano. No da esa doble vara. Ni un tape malo le pusieron", señaló.

"Me parece que es todo muy nefasto. Cuando me encuentre con ella, la saludaré cordialmente y hasta ahí llego", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que dijeron que Furia "no habla mal de sus compañeros". "Perdón, dijo 'yo dije que Cata se acostó con un productor porque me dijo que era botinera'. Primero, Eliana Guercio está casada con el Chiquito Romero, tiesa. Y después, una cosa es que yo haya sido botinera, que no tiene nada de malo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Qué tiene que ver eso con putearme y decirme todo lo que me dijo. No tiene sentido", dijo.

Por último, se refirió al trato de la tatuada con el resto de sus compañeros. "Furia fue muy agresiva con todos nosotros. Fijate que cuando yo salí todos mis compañeros me estaban esperando sentados en una banqueta y me fueron a abrazar. Cuando salió Furia todos festejamos. Ahí está. Creo que el ganador de Gran Hermano, en cuanto al amor del público y de sus compañeros, no es ella. Y encima perdió la plata", cerró durísima.

No le creyó nada: La Tora cuestionó las disculpas de Furia por sus dichos sobre el VIH en Gran Hermano

Lucila 'La Tora' Villar criticó este jueves a Juliana 'Furia' Scaglione luego de que se disculpara por su repudiable comentario sobre el VIH en Gran Hermano (Telefe).

"Ayer cuando escuchaba sus disculpas por sus dichos del VIH, fue porque dijo 'si ustedes quieren que pidan disculpas, yo las pido'. Como que ella no sintió realmente en el siglo que estamos, está mal decir eso", comenzó diciendo La Tora en el streaming de Telefe.

"Fue como 'me lo estás pidiendo Ceferino (Reato), bueno pido disculpas porque todos me lo están pidiendo mi amor y yo doy show'. Y no, tenés que pedir disculpas porque está mal", agregó. Ahí, Sol Rivas opinó: "Yo la sentí un pelín coacheada".

"Ni siquiera pidió perdón por lo que ella siente. A mí me chupa un huevo el juego, a mí me interesan los dichos cuando hay una enfermedad de por medio", remarcó La Tora enojada.

Durante el debate del miércoles, Furia se refirió a sus polémicos dichos sobre la enfermedad. “Cuando alguien tiene, supuestamente por lo que entendí, mucho fandom, van a buscar por marketing o estrategia que tenga mucho hate. O sea, hecha está la palabra. Haters gonna hate. Van a querer ser vos, van a querer autodispararte y van a intentar buscar tu error”, dijo.

El panelista Gastón Trezeguet intervino y comentó: “Yo con lo del HIV me parece que, como estás analizando todo, sí merece un pedido de disculpas”. “Muy bien, y lo vamos a dar. Vamos a darlo por toda esa gente que tiene esa maldita enfermedad, así como yo tengo la mía, que jamás tienen que ser, vamos a decir, discriminados”, le respondió la tatuada.

“En general, cuando alguien tenía VIH o SIDA, las personas lo comentaban y alguien en la familia se enteraba, alguna persona o algún amigo tuyo lo tenía... ¿Saben lo que hacían las personas en ese entonces por miedo? Se alejaban por miedo a no saber cómo enfrentar una enfermedad, o cómo apoyar a la persona”, sostuvo.

“Por prejuicio, la estigma o porque no sabían si, qué sé yo, te cortabas con algo y sin querer, con la sangre... como que nadie entendía nada. Entonces el dicho fue ‘no se me acercan pensando como que tengo HIV’ y tal vez a esta altura, estamos en el 2024, hay muchas cosas que son muy filosas, y tenemos gente que le encanta agarrarse a esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a pedir disculpas a toda esta gente”, concluyó Furia.