Marta Fort describió cómo era Gustavo Martínez antes de morir

Telefe Noticias puso al aire una entrevista de Marta para un segmento llamado “Herederos”, grabada dos días antes del suicido de Gustavo. Entrevistada por Gisela Busaniche, la hija del Comandante recordó a su padre, habló de su futuro y contó la relación que tenía con su tutor y con Marisa, su eterna niñera.

“Gustavo es mi tutor, es una persona tranquila, buena, es bastante casera. Le gusta quedarse siempre en la casa”, lo define. “Marisa es la que me acompaña en los viajes, me lleva, me trae: ella es mi niñera”, definió sobre el hombre que se hizo cargo de ellos cuando murió Ricardo, en 2013.

“Obviamente eran opuestos. A Gustavo no le gusta aparecer mucho en las cámaras, a mi papá le encantaba, se cagaba de risa cuando entraba a un lugar lleno de cámaras. A Gustavo capaz le jodía pero estaba al lado de mi papá y no podía hacer nada: eran polos opuestos, pero se atrajeron”.

Los mellizos fueron los primeros en el país en nacer con subrogación, algo que en ese momento no era tan conocido en nuestro país, por eso al momento de decir cómo lo contaba en el colegio dijo que tenía dos padres: “Un papá Gustavo y un papá Ricardo”. Pero explicó: “Era todo muy nuevo, y era raro decir que tenía dos papás. Él siempre dijo: ‘decile papá a tu papá; a mí decime padrino, o tutor”.

Embed

Felipe Fort quiere contar toda la verdad de lo que vivían con Gustavo Martínez

El suicidio de Gustavo Martínez lanzándose de la ventana del departamento del piso 21 en el que vivía en Belgrano junto a los mellizos Marta y Felipe Fort, sorprendió a todos. El que más enojado se mostró con la decisión fue Felipe que hizo varios descargos en sus redes que luego borró.

Felipe había subido una serie de fuertes historias en las que se refirió a Gustavo de “mala persona” y hasta se animó a decir que su padre Ricardo Fort lo recibiría con los brazos cerrados en el cielo.

Tras esta tragedia, los chicos volaron a Los Ángeles para pasar su cumpleaños número 18 el viernes pasado. Ahora, a casi 15 días de todo lo sucedido, Carlos Monti afirmó que Felipe quiere revelar de forma pública las intimidades que vivió con Gustavo Martínez.

“Los chicos regresaron de Los Ángeles, están en Miami, y después de una semana vuelven a Argentina. Según una fuente, Felipe va a hablar cuando llegue al país”, dijo Monti en Nosotros a la mañana.

“Me contaron que Felipe va a contar todo lo que dejó picando a través de sus posteos tras el fallecimiento de Martínez y que va a explicar cómo fueron los últimos años de convivencia con Gustavo y cómo era la relación que tenían”, adelantó y agregó: “Esto me lo contó y confirmó alguien cercano a ellos”.