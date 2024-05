Cómo reaccionó María Fernanda Callejón a la noticia del romance de su ex Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco

Callejón actualmente en pareja con el ex futbolista Fernando Gamboa y Guido Záffora contó que le escribió a ella para consultarle por este tema pero que no lo respondió.

En ese sentido, Flor de la V aportó aún más información sobre la situación actual de la actriz: “Callejón está en Disney. Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble”, dijo.

“La semana pasada estuve hablando con ellos (por Callejón y Gamboa) y me contaron eso. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con Fernanda que está perdida?”, continuó la conductora.

“Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”, comentó el panelista.

Cabe recordar que Callejón y Diotto confirmaron su separación a mediados de 2022 y la relación no terminó de la mejor manera, con cruces mediáticos y conflicto judicial.

El enojo de Martín Coggi frente al nuevo romance entre Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

En las últimas horas salió a la luz un romance que nadie esperaba. El ex de María Fernanda Callejón, y padre de su hija, Ricky Diotto, comenzó una nueva historia de amor con la modelo Delfina Gerez Bosco.

Hasta el momento, la última pareja de Delfina fue el boxeador Martín Coggi, a quien conoció durante la segunda edición del reality del Hotel de los Famosos, El Trece. Y aunque se separaron en buenos términos, parece que esta noticia no le cayó nada bien.

"El que está enfurecido porque no se lo contó y ellos se estaban viendo, no se habían separado definitivamente es Tony Coggi. Se enteró de esto por terceros. No estaban más pero emocional y sexualmente había un lazo. Está muy enojado con Delfina" , contó Guido Záffora en Intrusos, América Tv.

Además, puntualizó en lo que fue el motivo de su ruptura y explicó: “Delfina lo dejó a Coggi, él no quería cortar y está muy enamorado.Lo dejó porque era muy relajado entonces a ella no le gustaba. El intentó que no, pero no”.