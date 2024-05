Martín explotó de bronca contra el resto de los jugadores y Gran Hermano tuvo que intervenir

Darío Martínez Corti y Emmanuel Vich también se sumaron a la pelea a los gritos e inmediatamente el ojo que todo lo ve, que observó la situación, apercibió a Martín.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los seguidores del programa tuvieron distintas reacciones al respecto. “Martín se desespera porque no lo escuchan, siempre hacen lo mismo, se mueren de hambre y empiezan a buscar culpables”, “Parece un jardín infantil todos gritando y nadie escucha, increible la paciencia del Chino”, “Cuando Emma le grita a Darío me da una bronca”, opinaron algunos usuarios de X (ex Twitter).

Cabe recordar que el Chino es el jugador que más veces ganó la prueba del líder en esta temporada y suele tener un actitud muy competitva respecto a los desafíos que tienen que ver con la destreza deportiva.

Santiago del Moro hizo un anuncio clave para la gala de esta noche en Gran Hermano: "Entra..."

Gran Hermano no para de tener sorpresas. Esta semana ingresaron amigos y familiares de los participantes para acompañarlos durante algunos días con la posibilidad de nominar y dejar afuera a su ser querido en caso de ser eliminados.

Esto generó una fuerte revolución en la casa y ayer tuvo la gala de nominación tras la cual quedaron en placa Emmanuel- Noelia, Florencia- Sol, Darío - Francisco y Nicolás - Mateo. Cabe destacar, que en esta ocasión la votación telefónica será otra vez positiva.

Como si todo esto fuera poco, este jueves Santiago del Moro anunció que las sorpresas aún no habían llegado a su fin y que durante la gala de esta noche habrá un nuevo ingreso a la casa más famosa del país.

Santiago del Moro - entra ella

“Es hoy, 22:30. Entra ella u todo puede pasar!! Noche de sorpresas”, escribió el conductor en sus historias de Instagram a modo de adelanto aunque ser sin dar muchos detalles más que el hecho de ser una mujer.

El anuncio inmediatamente se volvió muy comentado entre los fanáticos del reality y entre las especulaciones de los mismos los nombres que pican en punta como posibles candidatas son Julieta Poggio y Catalina Gorostidi. ¿Quién será?