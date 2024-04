Martín fue más allá e intervino en la pelea entre Furia y Catalina en Gran Hermano: "Ella quería..."

“Yo estoy tratando de ser totalmente objetivo, trato de ver todos los puntos de vista, yo lo que planteo es que en las 24 horas del día quizás ella quería una horita o dos a solas con vos”, opinó el participante.

“Yo no voy a encerrarme y dejar de vivir la casa, no me voy a encerrar acá con una mina que está todo el día hablando mierda, no quiero, ya lo viví un mes atrás, no quiero más eso, la casa cambió”, cerró Furia tajante.

La hermana de Furia mostró un chuchillo y amenazó a Catalina de Gran Hermano: el video

La hermana de Furia de Gran Hermano (Telefe), Georgina Coy Castiglione, estuvo como invitada a un vivo streaming con el youtuber Martín Cirio y causó un fuerte revuelo al amenazar de muerte a la participante Catalina Gorostidi en medio de la transmisión.

Lo cierto es que actualmente Cata y Furia están en guerra dentro de la casa, y Coy comenzó una campaña en contra de la pediatra a través de sus redes sociales. Sin embargo, la cosa llegó más allá y la joven recibió una ola de críticas.

Durante el video con el youtuber, la hermana de Furia mostró un bolso y extrajo del mismo un cuchillo de cocina. “En cuanto la pueda matar, ustedes saben… Scaglione", declaró a continuación.

Acto seguido, mostró un paquete de fideos haciendo referencia a su ascendencia italiana y con un guiño a la mafia deslizó: "Comemos fideos y matamos gente".

"En su mente se veía épico....solo demostró lo oscuros que son en esa familia", "Que espanto", "Quiere ser famosa a cualquier a toda costa", "Que horror", "Más fanfarrona la hermana de Furia", "Alguien que baje del pony a toda esa familia", "Que odiosa", fueron algunas de las reacciones.