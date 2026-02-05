Martín Migueles empañó el día histórico de Mauro Icardi: la polémica foto que incluye a sus hijas

Al final del cuaderno, en otra hoja, se observan las firmas de las dos pequeñas. "Te quiero mucho", le puso la mayor, mientras que la más pequeña escribió: "Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo".

Migueles, en tanto, se mostró emocionado por el gesto de las pequeñas: "Un libro de recuerdos, que linda sorpresa. Gracias chicas las amo", indicó la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

De esta manera, el novio de Wanda Nara reapareció en escena después de varios días de silencio en la virtualudad justo en un día que Mauro Icardi recordará por siempre al lograr una histórica marca en el club turco donde es muy querido por el público.

martin migueles regalo hijas de wanda nara

martin migueles regalo hijas de wanda nara 2

El curioso detalle en el posteo de la China Suárez a Mauro Icardi luego de su récord

La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi para felicitarlo tras convertirse en el máximo goleador extranjero del club Galatasaray.

Entre la emoción y alegría en el mensaje, un detalle particular no pasó desapercibido y llamó la atención de varios usuarios en las redes, lo que desató varios comentarios.

La protagonista de Hija del fuego utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su novio y el mensaje estuvo acompañado por varias imágenes que reflejaron el momento de emoción y del futbolista.

“Feliz récord amor mío, que vengan muchos más. Te amo”, describió la China Suárez acompañando el texto con varias fotos en donde se la ve abrazando a Icardi.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió una publicación oficial en la que el ex de Wanda Nara aparece con una corona de rey, en alusión a su logro histórico con el club en el que está desde 2023.

Al reposteo, Suárez le sumó un corazón y un emoji con gesto de tristeza. Esa elección del emoji despertó especulaciones, y muchos lo interpretaron como una señal de posible despedida del club turco y del país que la recibió con los brazos abiertos ante la inminente finalización de contrato y los rumores de un posible cambio de club.