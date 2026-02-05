Martín Migueles empañó el día histórico de Mauro Icardi: la polémica foto que incluye a sus hijas

Con su gol ante el Istanbulspor y mientras se define su futuro deportivo, Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero de toda la historia del Galatasaray con un total de 73 goles en 118 presentaciones.
El día en que Mauro Icardi logró récord en el Galatasaray, el novio de Wana Nara, Martín Migueles, compartió un llamativo posteo vinculado a sus dos hijas.
Lo cierto es que en medio de la felicidad del futbolista por esa gran marca, quien apareció en escena para "arruinarle" su gran día fue Martín Migueles, el novio de Wanda Nara.
¿De qué manera? El empresario compartió el miércoles un llamativo posteo que incluye a las hijas de Icardi y Wanda al mostrar el especial regalo que le dedicaron las niñas.
"Para Martín de Fran e Isi", se observó en la dedicatoria de una carta que le escribieron de puño y letra las pequeñas al empresario, reflejando el afecto que le tienen. "Cómo nos conocimos", decía la hoja con el dibujo de un corazón.
Al final del cuaderno, en otra hoja, se observan las firmas de las dos pequeñas. "Te quiero mucho", le puso la mayor, mientras que la más pequeña escribió: "Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo".
Migueles, en tanto, se mostró emocionado por el gesto de las pequeñas: "Un libro de recuerdos, que linda sorpresa. Gracias chicas las amo", indicó la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
De esta manera, el novio de Wanda Nara reapareció en escena después de varios días de silencio en la virtualudad justo en un día que Mauro Icardi recordará por siempre al lograr una histórica marca en el club turco donde es muy querido por el público.
La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi para felicitarlo tras convertirse en el máximo goleador extranjero del club Galatasaray.
Entre la emoción y alegría en el mensaje, un detalle particular no pasó desapercibido y llamó la atención de varios usuarios en las redes, lo que desató varios comentarios.
La protagonista de Hija del fuego utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su novio y el mensaje estuvo acompañado por varias imágenes que reflejaron el momento de emoción y del futbolista.
“Feliz récord amor mío, que vengan muchos más. Te amo”, describió la China Suárez acompañando el texto con varias fotos en donde se la ve abrazando a Icardi.
En sus historias de Instagram, la actriz compartió una publicación oficial en la que el ex de Wanda Nara aparece con una corona de rey, en alusión a su logro histórico con el club en el que está desde 2023.
Al reposteo, Suárez le sumó un corazón y un emoji con gesto de tristeza. Esa elección del emoji despertó especulaciones, y muchos lo interpretaron como una señal de posible despedida del club turco y del país que la recibió con los brazos abiertos ante la inminente finalización de contrato y los rumores de un posible cambio de club.