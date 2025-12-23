Luciana Salazar prendió fuego a Martín Redrado con los mails románticos estando en pareja con Lulú Sanguinetti

A lo que Luciana Salazar puso en contexto: "Pruebas presentadas en el Juzgado penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él en pareja engañándola, para que pasemos en USA noches juntos. El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho".

luciana salazar contra martin redrado por su hija matilda diciembre 2025

"Más pruebas presentadas: cuando él estando en pareja y me estaba iniciando una ‘falsa denuncia por hostigamiento’, me mandaba mails de islas para irnos juntos. ¡Todo una locura! Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona", añadió enojadísima.

Antes, desde sus historias, Luciana Salazar dejó su firme opinión tras la última audiencia en la Justicia donde no hubo acuerdo con Redrado por Matilda.

"Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Triste que no pueda manejar su inteligencia emocional. Hoy tenía la posibilidad de terminar para siempre, el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre. No lo hizo. Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado", indicó la modelo.

Y remarcó ante esta situación: "A todas las mujeres que están viviendo situaciones de violencia económica y vicaria, recuerden siempre que nosotras no tenemos que soltar nada, nosotras estamos protegiendo y haciendo valer los derechos de nuestros hijos. El foco y la responsabilidad siempre tienen que estar del lado del deudor, que son los que generan violencia".

luciana salazar contra martin redrado mails

El revelador audio que publicó Luciana Salazar de Martín Redrado por Matilda

Además de exponer los correos que le envió Martín Redrado varios años atrás ya separados, Luciana Salazar subió a su cuenta de Instagram una conversación con su ex donde él hablana de la matrícula del colegio de Matilda, dando muestra de que estaba en los asuntos de la menor.

"Una prueba contundente presentada donde él habla del colegio y que lo pagaba. El ‘payaso extorsionado’", comentó indigada Luciana Salazar al pie del audio que publicó.