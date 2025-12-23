Luciana Salazar prendió fuego a Martín Redrado con los mails románticos estando en pareja con Lulú Sanguinetti

La batalla en la Justicia de Luciana Salazar y Martín Redrado por los alimentos de Matilda está lejos de llegar al final y luego de la última audiencia que tuvo lugar el 22 de diciembre donde no hubo acuerdo desató la furia de la modelo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Luciana Salazar publicó en las redes un polémico correo electrónico que le envió Martín Redrado estando en pareja con Lulú Sanguinetti.
La batalla en la Justicia de Luciana Salazar y Martín Redrado por los alimentos de Matilda está lejos de llegar al final y luego de la última audiencia que tuvo lugar el 22 de diciembre donde no hubo acuerdo desató la furia de la modelo.
Desde su cuenta en Instagram, Luli difundió los mails románticos que el economista le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti, su actual esposa, y que dicho material consta en el ámbito legal.
En esas imágenes se puede leer que Redrado le proponía vía mail reunirse en un hotel de los Estados Unidos para compartir una cena romántica, por la cual había reservado un exclusivo lugar para los dos.
"Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que comamos la noche de Reyes", decía el mensaje que le escribía Redrado a Salazar con fecha de 19/12/2020.
A lo que Luciana Salazar puso en contexto: "Pruebas presentadas en el Juzgado penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él en pareja engañándola, para que pasemos en USA noches juntos. El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho".
"Más pruebas presentadas: cuando él estando en pareja y me estaba iniciando una ‘falsa denuncia por hostigamiento’, me mandaba mails de islas para irnos juntos. ¡Todo una locura! Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona", añadió enojadísima.
Antes, desde sus historias, Luciana Salazar dejó su firme opinión tras la última audiencia en la Justicia donde no hubo acuerdo con Redrado por Matilda.
"Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Triste que no pueda manejar su inteligencia emocional. Hoy tenía la posibilidad de terminar para siempre, el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre. No lo hizo. Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado", indicó la modelo.
Y remarcó ante esta situación: "A todas las mujeres que están viviendo situaciones de violencia económica y vicaria, recuerden siempre que nosotras no tenemos que soltar nada, nosotras estamos protegiendo y haciendo valer los derechos de nuestros hijos. El foco y la responsabilidad siempre tienen que estar del lado del deudor, que son los que generan violencia".
Además de exponer los correos que le envió Martín Redrado varios años atrás ya separados, Luciana Salazar subió a su cuenta de Instagram una conversación con su ex donde él hablana de la matrícula del colegio de Matilda, dando muestra de que estaba en los asuntos de la menor.
"Una prueba contundente presentada donde él habla del colegio y que lo pagaba. El ‘payaso extorsionado’", comentó indigada Luciana Salazar al pie del audio que publicó.