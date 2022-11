Martín Salwe, antes de su debut en Intrusos: "Siento que volver a trabajar con Flor de la V es un reinicio"

flor-de-la-v.jpg

Salwe recordó que con Flor había tenido un intercambio por algunos tuits polémicos, que salieron a la luz cunado estuvo en El hotel de los famosos, pero resaltó que pudo disculparse y reentablar el vínculo con la conductora.

"Siento que volver a trabajar con Flor es un reinicio. Es lindo volver a empezar. Con Flor fui compañero en Corte y confección. Me afectaba haberla ofendido a Flor. Entendí su enojo. Ella me entendió a mí. Todo se aclaró", sostuvo.

Por otro lado, sobre el boom los realities, el locutor afirmó: "La gente está enganchada con lo que pasa con los realities. Enganchan más que una ficción. Se nota en los números y en las redes. Es una locura. A veces, mide más la gala de un reality, que un partido de fútbol".

martin salwe 2.jpg

Respecto a El hotel de los famosos 2, Salwe advirtió que El Trece tendrá que hacer algunos ajustes para poder enfrentar a la competencia. "El hotel de los famosos 2 tiene que superar la primera temporada, que fue una temporada exitosa. Tienen que reinventarse y generar cosas nuevas. Modificar el reglamento, los juegos, cosas internadas para que no sea igual a lo que se hizo hace poco tiempo", opinó.

Al finalizar, el nuevo "Intruso" reveló quién es su favorito en Gran Hermano 2022. "Alguien que va a llegar lejos me parece que es Maxi, pero me parece que todavía nos falta información de cómo es cada uno. Además, creo que ahora se viene lo más difícil, que es una etapa donde el encierro empieza a jugar más en los participantes", concluyó.

martin-salwe.jpg

Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentaron en la gran final de El hotel de los famosos. Para el cierre del reality, estuvieron para alentar a los finalistas sus familiares y el resto de las figuras que pasaron por el programa.

El ex locutor de La Academia recibió la visita de su padre, Gustavo, que le dedicó unas palabras a su hijo: "Estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Tiene un futuro enorme y eso a mí, como padre, me enorgullece".

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.