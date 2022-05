Martín Salwe le habló a corazón abierto a Silvina Luna: "Espero que..."

“Silvina abandona el Hotel y sé que estás especialmente emocionado. Si alguien quiere decir algo especialmente, me parece que los dos estamos pensando en vos”, le dijo el Chino Leunis a Martín.

Y ahí el locutor tomó la palabra: “Tuve la oportunidad de decirle a Sil todo lo que sentía en estos días. Si algo aprendí acá en el hotel, que son muchas cosas, la gran mayoría tienen que ver con Silvina”.

“Porque en un momento donde no me encontraba en mi juego, en mi persona, en mi estadía acá, mentalmente, que estaba súper oscuro y con una nebulosa de muchas cosas, apareció Silvina con su tono tan dulce que tiene para, con pocas palabras, todo eso que estaba oscuro y raro, bajarlo a una facilidad, una claridad que después me sirvió, para el día a día, para los juegos y para todo, y me llevo eso de ella, obviamente”, siguió.

Y remarcó con deseo de verla afuera: “Es una gran persona, tiene una historia de vida espectacular para contar, y para admirar, por sobre todas las cosas. Y, en una palabra, o en varias palabras, se define como una gran mujer. Así que tuve el placer de conocerla y espero que afuera también se pueda seguir un poquito más”.

La carta de Silvina Luna que emocionó a Martín Salwe en El hotel de los famosos

Todo comenzó cuando el locutor se acercó a la rosarina y le acercó un papel y una lapicera mientras la actriz compartía la mesa con Alex Caniggia, Imanol Rodríguez, Chanchi Estévez y Lissa Vera.

“Escuchá, te dejo acá un papel y una lapicera, lo que te voy a pedir por favor es que me escribas algo lindo porque estoy medio sensible”, le dijo Martín Salwe. "¿Estás romanticón?”, le preguntó ella. “No, pero me siento más o menos”, se sinceró él.

“Bueno, dale, dejá que me inspire”, le dijo Silvina. Luego de unos instantes, se acercó a él y le dio lo que había escrito en un papel. Ahí el locutor se sorprendió: “¿Esto lo escribiste vos?”, le preguntó Martín visiblemente emocionado. “¿De cinco años no? ¿Muy infantil?”, indagó ella.

“¿Vos te esperabas algo más?”, intervino Imanol. “No, mucho menos”, se sinceró Salwe. “¿Estás emocionado?”, le preguntó entonces Silvina. “Poquito rojo, anodadado”, cerró Salwe.

Luego, en cámara, Martín reconoció: “Siento cosas. Hoy con Silvina somos amigos con derecho a roce profundo”.