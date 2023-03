Martina habló de su relación inconclusa con Nacho en Gran Hermano 2022: la firme reacción de la Tora

Embed

Y se sinceró sobre su apoyo para que el joven gane el reality de Telefe: “Tengo la mejor y a ponerle toda la onda para beneficiarlo y que gane".

Al terminar el tape, Santiago del Moro tiró un picante comentario ante la presencia de la Tora en el estudio: “Cuando Martina habla así de Nacho, la Tora va a ir a saltar el tapial... ¡Mirá qué Martina tiene un par de días!”.

A lo que la rubia contestó firme y muy segura de quien fue su pareja dentro de la casa: “Después de ver que Nacho me pide que esté el lunes en primera fila con él no tengo nada que opinar. Confío plenamente. No me afecta”.

nacho 2.jpg

La picante pregunta de Tomás Holder que descolocó a Nacho de Gran Hermano 2022

El lunes por la noche se dio el reingreso de Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky a la casa de Gran Hermano 2022 en la previa a la gran final entre Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Lo cierto es que en este contexto, en la charla entre los hermanitos tras varios meses sin verse, Tomás Holder le hizo una pregunta sin filtros a Nacho con respecto a su situación sentimental.

El rosarino, que volvió al reality para apoyar a Julieta en la final, se despachó con una tremenda consulta a Nacho que tuvo mucho rebote en las redes.

“¿Es verdad…? Lo que pasa es que con esta te mato. ¿Querés que te mate?”, introdujo Holder. Y ante la insistencia de Martina y Mora para que le pregunte, el joven lanzó su picante consulta.

“La tiro. Nacho, ¿es verdad que sentías más atracción física por Martina que por La Tora?”, indagó Holder, ante la sorpresa de Nacho por la inesperada pregunta.

En ese momento, Martina le dijo a Tomás: “No, sos un forr…, bolud…”, mientras que Nacho optó por el silencio mientras tomaba mate.