Martita Fort aclaró por qué sigue viviendo en el departamento donde Gustavo Martínez murió

Y cuando regresó de Los Ángeles, destino al que viajó con su hermano Felipe para celebrar su mayoría de edad, pensó en mudarse a un hotel pero Marisa, quien la cuida desde chica, le recomendó que volviera a su hogar.

"Apenas volví de viaje pensé que lo mejor sería ir a un hotel o a otro lugar, no volver a esa casa. Y Marisa me dijo: 'Intentá quedarte acá una noche, si querés yo me quedo con vos y después, al día siguiente, hacé lo que quieras'", contó. en diálogo con la revista ¡Hola Argentina!

"Al día siguiente dije: 'Bueno, me siento acompañada con Marisa, me quedo'. Porque además es mi casa, están mis cosas, mis recuerdos, mis perros, el gato y no los puedo llevar a un hotel", aclaró Martita Fort.

Martita-Fort

Martita Fort contó cómo está emocionalmente y a qué se quiere dedicar

Martita Fort, hija de Ricardo Fort, se prendió a contestar algunas preguntas de sus seguidores de Instagram el viernes y aclaró cómo se encuentran anímicamente con su hermano Felipe tras el duro golpe por la reciente y trágica muerte de Gustavo Martínez, ocurrida a mediados de febrero.

Además, la hija del millonario se refirió a la profesión que quiere encarar. “¿Qué proyectos tenés pensados?”, fue la consulta que le hicieron vía Instagram.

A lo que Martita respondió: “Me gustaría formarme como cantante porque hace mucho que pienso en eso y capaz, quien sabe, actuación”.

Y agregó al respecto de su proyecto musical: “Ya hice varios covers de Billie Eilish, pero me da vergüenza subirlos todavía”.

La joven de 18 además aclaró que nunca negó sacarse una foto con nadie que se lo pida pero que es "tímida". Y en cuanto a cómo están con su hermano Felipe desde lo anímico, señaló: "Por suerte sí, estamos muchísimo mejor y ahora me está acompañando mi familia y Marisa".