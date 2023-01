Maru Botana contó que su hija trabaja como empleada doméstica en Hawaii: "Gana 40 dólares por..."

“Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora”, contó Maru.

Luego, una de las integrantes del programa le consultó a Botana: “¿Qué hacés si uno de tus hijos te dice que se quiere ir de Argentina?”

Ella respondió, muy segura: “No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio”.

Más tarde, Maru confesó que no le molesta que sus hijos vivan su vida, aunque sea lejos de ella.

"Me divierte que mis hijos me ayuden y poder transitar mi vida con ellos. No me asusta que crezcan”, dijo la chef.

Y cerró: “Me nutro de sus experiencias, lo valoro y los aliento”.

Maru Botana

La conmovedora carta de Maru Botana a su hijo Facundo, a 14 años de su muerte

Claramente todos los 5 de marzo y 21 de septiembre no son un día más para Maru Botana. Sucede que esas dos fechas -de 2008- marcan el nacimiento y la muerte de Facundo, el hijo de la cocinera televisiva que murió súbitamente con apenas 6 meses de vida. Es por eso que hace unas horas le dedicó una conmovedora carta abierta al integrante de su numerosa familia que a pesar de todo está con ellos en sus corazones.

"Amo esta foto con la abuelita abrazándote. Así te siento , con los dos , cuidándote y mimándote como lo hicieron hasta que te fuiste. Otra fecha mas, 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr", fueron las primeras palabras de Botana en el posteo que muestra la carita de Facundo.

Y agregó desgarrada de dolor pero con una fortaleza admirable: "Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos protegés a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda. En estos días me encanta estar en familia y compartir algo distinto, estar unidos, mimarnos, querernos y sentirnos más unidos que nunca".

"Sí es difícil, y nunca me voy a acostumbrar a la idea de que no estés, como uno mas, pero sí sé que estás en cada uno de nosotros. Pero si hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste, aunque sí encuentro fácil el para qué viniste. No sé, lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudó a poder seguir", continuó describiendo su sentimientos Maru Botana.

Además, reveló en su carta abierta:"No pude dormir pensando en vos, en como serías, en tantas cosas, el tiempo suaviza pero creo que la poca oportunidad de tenerte mas me liquida. Hoy día de la primavera, día de flores, etapa de brotes y nacimientos vos te fuiste. Siempre sentí que ese era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida".

"Gracias a vos Facu por inspirarme a ayudar, a los que más lo necesitan, quizás el pararme del otro lado me enseñó a que el destino lo armamos nosotros, a que nada cae del cielo y a que ser egoístas no nos lleva a nada. Gracias Facu por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos, y por dejarme un corazón lastimado pero lleno de amor y gratitud. Hoy acá en la gloriosa montaña y mas cerca tuyo te voy a abrazar todo el día, rodeada de amigos, gente linda, mimos, abrazos y de tus hermanos que son cada uno un poquito de vos, puro amor", cerró Botana.